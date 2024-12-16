В последнюю неделю продаж игру можно было купить со скидкой в 80%.

Microsoft официально сняла с продажи гоночную аркаду Forza Horizon 4, убрав её из цифровых магазинов. До этого момента проект был доступен в Steam со значительной скидкой в 80% всего за 139 гривен, однако 16 декабря игра полностью исчезла с витрины.

Причиной исчезновения Forza Horizon 4 стало истечение ряда лицензионных соглашений, регулирующих использование определённых автомобилей. Несмотря на то, что с момента своего выхода игра завоевала признание геймеров за разнообразие контента и качество исполнения, обязательства перед правообладателями не позволили сохранить её в продаже. Об удалении проекта из цифровых магазинов Microsoft объявила ещё летом этого года.

Все, кто уже успел стать обладателем цифровой копии, по-прежнему могут запускать игру и наслаждаться ею без каких-либо ограничений. Сервера Forza Horizon 4 продолждают работать, а также в игре всегда доступен режим с одиночными гонками против ботов.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что по слухам, Microsoft откажется от концепции эксклюзивности своих игр, и теперь проекты будут выходить на все платформы сразу.

Вас также могут заинтересовать новости: