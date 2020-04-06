Авторы Rocksmith 2014 Edition больше не будут поддерживать игру дополнениями

Всего для игры было выпущено 1570 песен.

Для музыкального симулятора Rocksmith 2014 Edition больше не будут выходить дополнения. Разработчики приняли решение переключиться на другой проект.

Об этом студия Ubisoft San Francisco сообщила на официальном сайте игры.

Как отметили разработчики, библиотека Rocksmith насчитывает 1570 песен, которые добавляли на протяжении 383 недель. А дополнение Opeth Song Pack – стало последним загружаемым контентом для игры. Теперь же студия решила начать работу над другим проектом. О чем именно будет новая игра, авторы не сообщили.

Трейлер Rocksmith 2014 Edition

Что такое Rocksmith 2014 Edition

Rocksmith 2014 Edition – это переиздание музыкального симулятора, в котором нужно исполнять известные композиции. Проект похож на Guitar Hero, где на экране подсвечиваются ноты, а пользователь должен нажать их в нужное время. Однако отличительной особенностью Rocksmith является то, что вместо специального контроллера игрок использует настоящую гитару. Инструмент по специальному кабелю подключается к компьютеру или консоли. В игре есть три стиля: лид-гитара, ритм и бас. Rocksmith хорошо подходит, как умелому гитаристу, так и начинающему.

Rocksmith 2014 Edition вышла в 2013 году на PS3, Xbox 360 и ПК. Спустя год игру перевыпустили на консоли PS4 и Xbox One.