Игра уже полностью готова и переносить релиз больше не будут.

Ранее Ubisoft сообщала, что предзаказы Assassin's Creed Shadows показывают позитивную динамику и уже почти достигли показателей Assassin's Creed Odyssey, второй самой успешной игры в серии. Теперь у нас появились более конкретные цифры.

Журналист Том Хендерсон из Insider Gaming пообщался со своими источниками в Ubisoft, которые рассказали ему, что предзаказы Assassin's Creed Shadows достигли 300 тысяч копий, когда у Odyssey на момент релиза было продано 400-450 тысяч копий.

Хендерсон сделал прогноз, что в первый месяц после релиза Assassin's Creed Shadows может продаться тиражом в 3.5 миллионов копий.

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Также разработчики из Ubisoft подтвердили журналисту, что игра уже полностью готова и переносов больше не будет.

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft анонсировала перезапуск Rainbow Six Siege. Это будет не сиквел и не масштабное обновление, а полноценная эволюция игры, которая определит вектор развития проекта на ближайшие 10 лет, заявляют в Ubisoft.

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