Две из них будут частью AC Infinity.

В аккурат перед презентацией Ubisoft Forward, которая пройдет 10 сентября, в Сеть начала активно просачиваться информация о новых частях Assassin's Creed. Сначала блогер j0nathan слил основные детали продолжения серии с подзаголовком Mirage. А теперь к "флешмобу" присоединились авторитетные журналисты и инсайдеры. Они рассказали сразу о четырех проектах из франшизы, которые находятся в разработке.

Сведения поступили от редактора Bloomberg Джейсона Шрайера и автора Try Hard Тома Хендерсона. Они оба обладают обширными связями в индустрии и уже неоднократно делились инсайдерскими данными.

Первая игра, о которой рассказали репортеры — это уже упомянутая Assassin's Creed Mirage. Информаторы подтвердили, что главным героем проекта станет Басим, а события будут разворачиваться в Багдаде второй половины IX века.

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Затем инсайдеры поведали о Red и Neo (Hexe). Это кодовые названия двух игр, которые станут частью AC Infinity — платформы, объединяющей разные творения в серии. Первый проект посвящен феодальной Японии, о чем давно мечтали фанаты, а второй покажет закат Священной Римской империи в эпоху охоты на ведьм. Сообщается, что Neo станет самой мрачной игрой в серии. Информацию Шрайера и Хендерсона дополнил журналист Axios Стивен Тотило. Он слышал о наличии многопользовательского режима в Red.

А последний проект из списка — это мобильная Project Jade, которая отправит пользователей в Китай. Ubisoft и раньше пыталась перенести франшизу AC на мобильные платформы, но компания не смогла добиться желаемых результатов.

Assassin's Creed Mirage: главные детали

События игры разворачиваются между 860-ми и 870-ми годами. Пользователям покажут воровские будни Басима до его вступления в орден "Незримых".

Основным местом действия станет Багдад, однако будут и другие города. Концепция мира в игре отсылает к первой Assassin's Creed: пользователи смогут путешествовать между поселениями, разделенными пустыней.

Геймплей в проекте вдохновлен дебютными частями франшизы. Ролевых элементов, например, повышения уровня и выбора реплик в диалогах, не будет. Зато появятся новые анимации, а все аспекты игрового процесса должны стать более отточенными.

Басим обладает собственным аналогом орлиного зрения, а в его арсенал входит струнный кинжал для скрытного убийства противников.

Assassin's Creed Mirage выйдет в период с апреля по июнь 2023 года.

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