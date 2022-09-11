Игроки действительно отправятся на Дальний Восток.

Все утечки, которые возникали в Сети на протяжении двух недель, подтвердилась. На мероприятии Ubisoft Forward французское издательство Ubisoft полноценно анонсировало Assassin's Creed Mirage. В продолжении знаменитой франшизы пользователи отправятся покорять Багдад в роли известного персонажа.

Дебютный кинематографический получился зрелищным. Ролик показывает, как Басим, известный фанатам Assassin's Creed Valhalla, из простого вора превратился в умелого ассасина. Он вступил в орден "Незримых", обучился использованию скрытого клинка, освоил акробатические навыки и разные приспособления.

Геймплейные кадры в первом трейлере отсутствуют, но кое-какие представления об игровом процессе ролик дает. Например, Басим сможет устанавливать дымовые ловушки, а враги будут бросаться огненными бомбами. Главный герой также умело орудует скрытым клинком в битвах.

В отдельном ролике разработчики разобрали дебютный трейлер и поделились подробностями проекта. Например, они рассказали, что история начнется за 20 лет до событий Valhalla. Пользователи увидят, как начинался путь Басима, и его вступление в орден "Незримых". Это видео также позволяет лучше разглядеть отсылки к ранним частям АС.

Assassin's Creed Mirage — другие подробности

События игры разворачиваются между 860-ми и 870-ми годами. Местом действия станет Багдад, который разделен на четыре района. Жители города будут активно реагировать на действия Басима.

Геймплей в проекте вдохновлен дебютными частями франшизы. Ролевых элементов, например, повышения уровня и выбора реплик в диалогах, не будет. Зато появятся новые анимации, а все аспекты игрового процесса станут более отточенными.

Основной акцент делается на стелсе и элементах геймплея, которые присутствовали в ранних частях франшизы.

Басим обладает собственным аналогом орлиного зрения.

Assassin's Creed Mirage выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Предзаказ игры уже доступен — за него полагается бонусный квест "Сорок разбойников". Пользователи также могут заказать коллекционное издание с фигуркой Басима, стилбуком и скином в стиле "Принца Персии".

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