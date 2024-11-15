Фильм томился в производственном аду 20 лет.

Стало известно, что фильм по мотивам Splinter Cell официально отменён. Впервые экранизацию анонсировали ещё в 2004 году.

Продюсер фильма Бэзил Иваник в интервью The Direct поделился, что фильм мог бы быть потрясающим, но у создателей не получилось довести до ума ни сценарий, ни бюджет: "У нас было миллион разных версий, и это должно было быть что-то жёсткое и крутое. Это один из тех проектов, которые уплыли, и это действительно печально".

Изначально планировалось, что главную роль Сэма Фишера исполнит Том Харди, но проект столкнулся с многочисленными трудностями в производстве и был отложен на неопределённый срок.

Видео дня

Несмотря на проблемы с адаптацией, Splinter Cell всё же выйдет на экраны в виде анимационного сериала от Netflix под названием Splinter Cell: Death Watch. Роль Сэма Фишера озвучит Лив Шрайбер, а создателем выступил Дерек Колстад, известный по работе над "Джоном Уиком" и "Никто".

Экранизация League of Legends "Аркейн" может похвастаться большими успехами. Arcane стал самым дорогим мультсериалом в истории, а Netflix представила трейлер второго акта продолжение сериала, который выйдет уже 16 ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: