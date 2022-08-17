Создатели экранизации стараются передать атмосферу игровой франшизы.

Фотографии со съемочной площадки сериальной экранизации Fallout продолжают утекать в Сеть. На первой порции снимков демонстрировались декорации и автомобили, а на второй — силовая броня. Теперь же в интернет выложили изображения одного из убежищ "Волт-Тек", где будет разворачиваться часть сюжета.

Стоит отметить, что создатели очень постарались при создании локации. Она выглядит так, словно перенесена в реальность из какой-нибудь Fallout 4. Суровые стальные стены, открытые коммуникации и металлические лестницы отлично контрастируют с предметами быта: детскими кроватками, стульями и разнообразными приборами.

На одном из фото можно заметить, что в убежище будет даже огород. Создатели явно пытаются показать место, где люди хотели создать условия жизни до ядерной катастрофы. И если операторская работа не подведет, то атмосфера в адаптации получится аутентичной.

Fallout — что известно о сериале

За производство шоу отвечает студия Kilter Films, которая снимала "Мир Дикого Запада". Лента создается в партнерстве с Amazon Studios и выйдет в сервисе Amazon Prime.

Согласно заявлениям СМИ, шоураннерами картины стали Грэхэм Вагнер — сценарист и продюсер "Кремниевой долины" и "Офиса", и Женева Робертсон-Дуорет — автор сценариев "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 года и "Капитан Марвел".

Пилотный эпизод поставит Джонатан Нолан, брат Кристофера Нолана и сценарист многих его фильмов.

Шоу сохранит ироничный юмор и "резкий тон", которыми славится игровая серия Fallout.

Картину начали снимать в Нью-Йорке летом 2022 года. Подробности сюжета и дата выхода пока отсутствуют.

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