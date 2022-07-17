На снимках видно заброшенное здание супермаркета Super Duper Mart.

В Сети появились фотографии со съемочной площадки сериальной экранизации знаменитой серии постапокалиптических RPG Fallout. Их сделали в Статен-Айленде, одном из пяти округов Нью-Йорка.

На снимках можно подробно рассмотреть уничтоженные в результате ядерного удара автомобили. От них остался только каркас, который со временем покрылся ржавчиной и грязью. А вот побитое, но чистое лобовое стекло в одной из машин выглядит не слишком правдоподобно.

Фотографии также демонстрируют полуразрушенное здание одного из супермаркетов сети Super Duper Mart. Она распространена на востоке США, то есть как минимум часть событий сериала будут разворачиваться в регионах, которые хорошо известны фанатам Fallout. Создатели шоу могут показать постапокалиптические версии Делавэра или Вирджинии.

Fallout — что известно о сериале

За производство шоу отвечает студия Kilter Films, которая снимала "Мир Дикого Запада". Лента создается в партнерстве с Amazon Studios и выйдет в сервисе Amazon Prime.

Согласно заявлениям СМИ, шоураннерами картины стали Грэхэм Вагнер — сценарист и продюсер "Кремниевой долины" и "Офиса", и Женева Робертсон-Дуорет — автор сценариев "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 года и "Капитан Марвел".

Пилотный эпизод поставит Джонатан Нолан, брат Кристофера Нолана и сценарист многих его фильмов.

Шоу сохранит ироничный юмор и "резкий тон", которыми славится игровая серия Fallout.

Картину начали снимать в Нью-Йорке летом 2022 года. Подробности сюжета и дата выхода пока отсутствуют.

Вас также могут заинтересовать новости: