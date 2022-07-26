В декорациях узнается фирменная стилистика знаменитой постапокалиптической серии.

В Сети продолжают появляться фотографии со съемочной площадки сериальной экранизации Fallout. На этот раз снимки демонстрируют силовую броню и декорации одного из Убежищ — бункеров с защитой от ядерных взрывов во вселенной игровой серии.

Предыдущая порция снимков была сделана в Статен-Айленде, одном из пяти округов Нью-Йорка. Так как с момента ее публикации прошло чуть больше недели, вероятнее всего, новые фото показывают ту же съемочную площадку. На нескольких снимках присутствует массивная силовая броня модели Т-60. Она появлялась в Fallout 76 и Fallout 4, события которых разворачивались на восточном побережье США. Это очередной намек на место действия сериала.

Еще несколько фото демонстрируют декорации одного из Убежищ. Бутафория и окружение выглядят аутентично — даже фирменные синие костюмы будут. Внимание к деталям и стилистике вселенной должно порадовать фанатов игровой франшизы.

Fallout — что известно о сериале

За производство шоу отвечает студия Kilter Films, которая снимала "Мир Дикого Запада". Лента создается в партнерстве с Amazon Studios и выйдет в сервисе Amazon Prime.

Согласно заявлениям СМИ, шоураннерами картины стали Грэхэм Вагнер — сценарист и продюсер "Кремниевой долины" и "Офиса", и Женева Робертсон-Дуорет — автор сценариев "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 года и "Капитан Марвел".

Пилотный эпизод поставит Джонатан Нолан, брат Кристофера Нолана и сценарист многих его фильмов.

Шоу сохранит ироничный юмор и "резкий тон", которыми славится игровая серия Fallout.

Картину начали снимать в Нью-Йорке летом 2022 года. Подробности сюжета и дата выхода пока отсутствуют.

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