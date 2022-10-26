Изображение опубликовали в честь юбилея игровой франшизы.

Игровой серии Fallout исполнилось 25 лет. В честь этого события Bethesda Game Studios начала делиться подробностями создания разных частей франшизы. К празднованию решила присоединиться и Amazon, которая трудится над сериальной экранизацией Fallout. Компания опубликовала первый кадр из грядущей адаптации, как подарок фанатам к юбилею.

Изображение появилось на официальном аккаунте сервиса Prime Video в Twitter.

На картинке показан вход в Убежище 33 и примыкающее к нему помещение. Номер стал известен благодаря фирмовым синим костюмам жителей. Двое из них стоят спинами к камере на переднем плане.

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Вход в Убежище открыт для неизвестного человека. Судя по всему, жители встречают какого-то гостя из Пустошей. Официальных комментариев к картинке не предоставили, поэтому выводы приходится делать на основе самого изображения.

Fallout — что известно о сериале

За производство шоу отвечает студия Kilter Films, которая снимала "Мир Дикого Запада". Лента создается в партнерстве с Amazon Studios и выйдет в сервисе Amazon Prime.

Согласно заявлениям СМИ, шоураннерами картины стали Грэхэм Вагнер — сценарист и продюсер "Кремниевой долины" и "Офиса", и Женева Робертсон-Дуорет — автор сценариев "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 года и "Капитан Марвел".

Пилотный эпизод поставит Джонатан Нолан, брат Кристофера Нолана и сценарист многих его фильмов.

Шоу сохранит ироничный юмор и "резкий тон", которыми славится игровая серия Fallout.

Картину начали снимать в Нью-Йорке летом 2022 года. Подробности сюжета и дата выхода пока отсутствуют.

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