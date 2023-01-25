Об этом сказано в политике конфиденциальности на официальном сайте.

Российская студия Mundfish, которая официально зарегистрирована на Кипре, может отправлять данные пользователей в ФСБ и другие государственные органы РФ, если поступит соответствующий запрос.

Журналисты портала AIN изучили политику конфиденциальности на сайте студии, ответственной за Atomic Hearts — шутер в советском антураже, готовящийся к выходу в феврале. В документе напрямую заявляется, что разработчики собирают персональные данные пользователей. Это касается всех посетителей сайта, включая покупателей товаров в Atomic Heart Shop.

Если в Mundfish поступит запрос от ФСБ или налоговой РФ, то личная информация будет передана в ведомства государства-агрессора. Сюда относятся ФИО, адрес, электронная почта, номер телефона, местоположение и даже IP-адрес. В политике конфиденциальности студия ссылается на законодательство РФ и упоминает о мобилизации, объявленной в рамках преступной войны против Украины.

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Любопытно, что документ есть только в российской версии сайта. Если перейти на английскую, то при нажатии на Privacy Policy появится сообщение: "Atomic Heart Shop находится в разработке".

Позиция Mundfish насчет войны

Студия официально зарегистрирована на Кипре, что свойственно для российских игровых команд. Однако ее основные офисы расположены в РФ.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Mundfish сохраняла молчание. И только недавно она выступила с позицией "за мир и против насилия" — накануне релиза Atomic Heart, которая будет продаваться и на мировых рынках благодаря сотрудничеству с Focus Entertainment. Это один из немногих издателей, продолжающих вести бизнес в РФ.

Среди инвесторов Mundfish есть российская корпорация "Газпром", напрямую финансирующая вооруженную агрессию в нашей стране.

Украинцы призвали бойкотировать Atomic Heart всеми способами. Они также обратились к Valve и Epic Games с просьбой не распространять игру в Steam и Epic Games Store.

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