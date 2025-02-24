Первые 10 часов игры получились очень хорошими, рассказывает игрок.

Некоторые магазины начали продавать дисковые копии Assassin’s Creed Shadows, хотя официальный релиз запланирован только на 20 марта.

Некоторые игроки, которые предзаказали игру, уже получили свои копии и начали делиться впечатлениями от первых часов игры. Один такой появился на Reddit, игрок заявляет, что наиграл уже 10-11 часов.

Основной сюжет и дополнительные задания показались игроку очень интересными, за первые часы он прошел восемь основных заданий. Игра начинается с пролога за Ясукэ, но при этом никаких упоминаний о его жене, которая, по слухам, должна была погибнуть во время путешествия в Японию, пока не было.

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После вступительной главы управление переходит к Наоэ, но спустя девять часов игры вернуться к Ясукэ все еще нельзя. Возможно, герои еще не встретились, или между их линиями существуют сюжетные ограничения.

Одна из главных особенностей Shadows - огромное количество катсцен с захватом движений. В первые три часа почти нет полноценного геймплея, так как игра представляет собой сплошное кинематографичное повествование, а фирменное лого серии появляется только спустя два часа. При этом важные сцены выглядят действительно впечатляюще, словно в фильме, но обычные диалоги с NPC странно контрастируют с этим, их рты не двигаются, что создает ощущение недоработки.

Геймплейно игра действительно напоминает Ghost of Tsushima, но с сохранением узнаваемых механик Assassin’s Creed. При этом стелс здесь проработан намного лучше, чем в предыдущих частях серии. Однако динамика боевой системы не всем кажется идеальной, например, уклонения и парирование ощущаются слишком медленными, из-за чего схватки порой теряют в темпе.

Что касается технической стороны, игра выглядит хорошо отполированной. За 10 часов игры не встретилось ни одного серьезного бага или глитча, если не считать странного момента, когда один из NPC просто прошел сквозь стену.

Атмосфера игры вызывает ностальгию по старым частям, особенно по Assassin’s Creed Revelations.

Полноценный релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта, рецензии от журналистов появятся 18 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали про "режим канона" в Assassin's Creed Shadows, который убирает возможность выбрать вариант ответа в диалогах и делает игру линейной.

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