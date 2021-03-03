Издатель продавал в цифровом магазине пиратскую копию игры.

В феврале этого года приключенческий хоррор The Sinking City снова появился в свободной продаже в магазине цифровой дистрибуции Steam. Ранее он пропадал оттуда из-за конфликта украинских разработчиков из студии Frogwares с издателем Nacon.

Однако уже 26 февраля Frogwares призвали игроков не покупать эту версию The Sinking City, так как издатель опубликовал ее без ведома авторов. Компания Nacon в свою очередь завила, что разработчики нарушают контракт и притворяются жертвами.

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Тогда студия опубликовала свое расследование, в котором привела убедительные доказательства того, что издатель купил The Sinking City на стороннем ресурсе, взломал и модифицировал ее, а потом отправил в продажу в Steam.

Авторы подали соответствующую жалобу владельцам Steam, компании Valve, и сегодня, 3 марта, The Sinking City снова была снята с продажи. Эту информацию подтвердила сама Valve в комментарии изданию VICE.

"Прошлой осенью временное решение французского суда, похоже, давало Nacon право распространять игру в Steam на время судебного разбирательства. Однако сегодня мы получили жалобу по DMCA (Закон об авторском праве в цифровую эпоху – УНИАН) для версии, которую недавно выпустила Nacon. Поэтому мы ответили на это уведомление", – заявил вице-президент Valve по маркетингу Даг Ломбарди.

Кроме того, украинские разработчики намерены в суде доказать, что издатель Nacon продавал пиратскую копию их игры.

Причины конфликта Frogwares с издателем

Летом 2020 года разработчики разорвали контракт с Nacon. По словам Frogwares, издатель неоднократно задерживал выплаты и скрывал от студии реальные продажи игры, чтобы не платить роялти. А вскоре Nacon начала убирать с дисков и цифровых магазинов информацию о Frogwares.

Без уведомления разработчиков издатель выкупил десятки доменных имен для брендов The Sinking City и Sherlock Holmes. Последняя является главной франшизой Frogwares.

Издатель без ведома разработчиков создал и выпустил настольную ролевую игру The Sinking City. В то время как все права на франшизу принадлежат Frogwares

По состоянию на август 2020 года Nacon задолжал украинским разработчикам 1 миллион евро.

В свою очередь Nacon выдвинула ответный иск против разработчиков, обвинив их в попытке дискредитировать издательство.

После разрыва договора студия начала самостоятельно издавать свои тайтлы и возвращать их в сервисы цифровой дистрибуции. Однако конфликт между Nacon и Frogwares все еще не урегулирован.

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Автор: Сергей Коршунов