Журналисты по итогам превью-сессии тоже остались в восторге от игры.

Помимо беседы с Bloomberg, где Фил Спенсер подтвердил, что компания работает над портативной консолью, глава Xbox также дал интервью изданию Game File, в котором обсудил самые ожидаемые игры – одной из них оказался STALKER 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World.

Спенсер не исключает, что шутер попадет в списки номинантов на звание "Игра года" в разных премиях и станет одной из любимых для многих геймеров в этом году.

Тот факт, что игра действительно выходит, просто замечателен. Качество игры действительно очень высоко, и я горжусь тем, что мы сотрудничаем [с GSC Game World], чтобы сделать эту игру. Я думаю, что она войдет в списки любимых игр года для многих людей – рассказал Спенсер.

На вопрос об эксклюзивности STALKER 2 Спенсер ответил, что не помнит точных подробностей сделки. Как известно, игра выходит только на ПК и консолях Xbox Series X|S. Согласно одной из утечек, игра все же выйдет на PlayStation 5, но не раньше чем через 3 месяца после оригинального релиза 20 ноября.

В середине октября сразу несколько западных игровых изданий опубликовали превью STALKER 2. Критики хвалят игру за красивый и проработанный мир, а моральные выборы, которые предстоит делать геймерам, даже сравнивают с Fallout. Редактор Gamesradar назвал Сталкер 2 одним из лучших шутеров, в которые он играл в 2024 году.

В Steam игра занимает четвертое место по количеству добавлений в "вишлист". Больше Сталкера 2 ПК-геймеры ждут только Monster Hunter Wilds, Hollow Knight: Silksong и Deadlock.

На днях в Steam состоялся релиз пролога Project Borealis, "фанатского" Half-Life 3, созданного на Unreal Engine 5. Проект бесплатный, но для его запуска требуется лицензионная копия оригинальной Half-Life 2.

Также спустя 14 лет на ПК добралась первая Red Dead Redemption. Правда в Украине цена на игру оказалась одна из самых высоких в мире.

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