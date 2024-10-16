В честь этого Capcom подготовила праздничный арт.

Прошло полтора года с момента выхода Resident Evil 4 Remake, и Capcom вновь подвела итоги, подсчитав тираж игры.

Компания сообщила, что продажи преодолели важную отметку: ремейк разошёлся тиражом более 8 миллионов копий. Capcom поблагодарила фанатов за поддержку.

К этому успеху игра шла постепенно, ремейк продолжает удерживать популярность с момента выхода в марте 2023 года.

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В честь достижения этого рубежа, Capcom порадовала фанатов новым артом с изображением героев игры, который был специально создан к этому событию. Фанаты могут заметить много отсылок и мелких деталей.

В августе 2024 года, компания уже делилась статистикой продаж: тогда количество проданных копий составляло 7,6 миллиона. Всего за несколько месяцев игра увеличила свои показатели на 400 тысяч экземпляров.

Напомним, что недавно на Metacritic появилась страница Resident Evil 9. Это может указывать на скорый анонс новой части серии. По некоторым слухам, игра может рассказать новое приключение Леона Кеннеди и Джилл Валентайн, а управление будет реализовано по системе напарников как в пятой части серии.

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