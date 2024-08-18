О будущей консоли ходит много слухов, но раньше марта 2025 года ее точно ждать не стоит.

Мы уже знаем, что Nintendo Switch 2 не выйдет в текущем финансовом году, а это значит, что раньше марта 2025 ее точно ждать не стоит. Новое заявление от источников из Японии указывает на то, что преемник Switch должен выйти в период с апреля по июнь 2025 года и будет стоить 499 долларов.

499 долларов – это на 200 долларов дороже относительно первого поколения, которое на старте в 2017 году отдавали за $299 и на 150 долларов выше OLED-версии. Если слухи подтвердятся, то Nintendo Switch 2 станет самой дорогой консолью в истории бренда.

Повышение стоимости будет обусловлено обновленным оборудованием Switch 2. По сообщениям инсайдеров, второе поколение гибридной приставки получит 8-дюймовый ЖК-экран 720p, встроенный накопитель на 256/512 Гбайт, камеру и будет иметь обратную совместимость с играми первого поколения.

Летом 2023 года крупные СМИ писали, что прототип преемника Switch тайно показали на Gamescom. В ходе презентации на консоли запустили The Matrix Awakens на движке Unreal Engine 5. Демо работало с трассировкой лучей и графикой уровня PS5 и Xbox Series, но с активированным NVIDIA DLSS. То есть игры на компактной приставке будут выглядеть максимально круто.

Впрочем, это пока все слухи, официальной информации о Switch 2 в данный момент нет. В мае Nintendo говорила, что Nintendo Switch разошлась тиражом около 140 млн единиц. А до конца 2024 года компания выпустит два крупных эксклюзива – Mario & Luigi: Brothership и новую The Legend of Zelda.

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