В последнее время все чаще звучат разговоры о скором выходе PlayStation 5 Pro – улучшенной версии популярной консоли Sony. Сама компания не спешит делиться подробностями, зато инсайдеры говорят, что нас ждет одна из самых интересных в техническом плане PlayStation в истории.
Как сообщает портал Wccftech со ссылкой на разных источников, новая версия консоли будет в два раза мощнее оригинальной – за счет как программного обеспечения, так и более продвинутого "железа".
В частности, важную роль сыграет технология апскейлинга PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) – якобы благодаря ей пользователи приставки смогут запускать игры с трассировкой лучей при стабильных 60 кадрах в секунду, что недосягаемо для базовой модели. Игры, которые на обычной PS5 страдают от "просадки" FPS, будут идти на PS5 Pro плавно и без рывков.
Помимо PSSR, PS5 Pro получит и ряд аппаратных улучшений, которые подарят дополнительную производительность. Хотя точные характеристики пока не раскрываются, ожидается, что консоль будет оборудована более мощным графическим процессором, увеличенным объемом оперативной памяти и скоростным SSD-накопителем.
Эти улучшения позволят наслаждаться играми на более высоких графических настройках, с повышенным разрешением и поддержкой режима 120 Гц. Также ожидается, что PS5 Pro будет лучше справляться с играми, использующими технологии VR.
Но не без нюансов
Несмотря на то, что PS5 Pro обещает стать настоящим открытием даже для опытных геймеров. некоторые ограничения все же останутся. Wccftech пишет, что CPU и RAM не получат значительных улучшений по сравнению с базовой моделью. Впрочем, это не станет серьезной проблемой, т.к. большинство игр не ограничены в производительности процессора, считают журналисты.
Также стоит отметить, что даже с использованием PSSR полностью избежать необходимости в апскейлинге не получится, ибо современные игровые движки становятся все более требовательными. Тем не менее, фича PSSR позволит заметно снизить нагрузку на аппаратное обеспечение и обеспечить максимально возможное качество изображения.
На сегодня информация о сроках выхода PS5 Pro остается неопределенной. Ранее инсайдеры уверенно заявляли, что "прошка" выйдет до конца 2024-го, но теперь геймерам советуют настроиться на выход консоли в 2025 году.