Как сообщает портал Wccftech со ссылкой на разных источников, новая версия консоли будет в два раза мощнее оригинальной – за счет как программного обеспечения, так и более продвинутого "железа".

В частности, важную роль сыграет технология апскейлинга PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) – якобы благодаря ей пользователи приставки смогут запускать игры с трассировкой лучей при стабильных 60 кадрах в секунду, что недосягаемо для базовой модели. Игры, которые на обычной PS5 страдают от "просадки" FPS, будут идти на PS5 Pro плавно и без рывков.

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