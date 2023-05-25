В проекте будут соревноваться несколько команд.

Дебютной премьерой в рамках PlayStation Showcase стала Fairgames. Это соревновательная многопользовательская игра от студии Haven, которую основала Джейд Реймонд, бывший продюсер Assassin's Creed.

Проект посвящен организации командных ограблений на картах по всему миру. Первый кинематографический трейлер дал понять, какая концепция будет у Fairgames. Пользователям в группах из трех человек надо будет проникать на закрытые объекты. По пути необходимо взламывать сигнализацию и миновать охрану.

Игроки смогут применять разнообразные гаджеты — гранаты, вингсьюты, крюки-кошки и прочее. Кроме врагов под управлением искусственного интеллекта, предстоит сражаться с двумя другими командами с реальными людьми в составе. Они тоже будут пытаться украсть деньги и ценности на объекте.

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"Мы с командой очень рады наконец-то представить проект, над которым мы работали в Haven. Наш первый новый IP, Fairgames — это свежий, современный взгляд на жанр ограблений. В двух словах, это захватывающая соревновательная игра с ограблениями, где вы присоединяетесь к подпольному движению, чтобы ограбить сверхбогатых и восстановить равновесие весов", — прокомментировал анонс креативный директор Haven Матье Ледюк.

Fairgames выйдет на ПК и PS5, дата релиза пока не сообщается.

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