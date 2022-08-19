MissMikkaa задалась невероятно трудной целью.

Отдельные фанаты сложных игр от FromSoftware немножко мазохисты. Они не только проходят проекты японской студии по множеству раз, но и ставят для себя дополнительные условия. Боссов из Dark Souls, Sekiro и Bloodborne убивали на самых разнообразных устройствах — от бананов до танцевального коврика. А один из блогеров даже создал механизм, который обливал его бутафорской кровью после каждой смерти. К списку таких отчаянных игроков присоединилась стримерша MissMikkaa. Девушка решила пройти Elden Ring одной рукой с персонажем первого уровня. И она уже неплохо преуспела.

Стримерша успела одолеть самого сложного босса в новой экшен-RPG FromSoftware – Малению, Клинок Микеллы. В сражениях девушка полагается по большей части на свою реакцию и знание атак врагов. Она вовремя совершает перекаты, отходит в сторону и наносит удары в короткие промежутки, когда противник бездействует.

MissMikkaa управляет персонажем одной рукой, используя контроллер DualSense. На вторую стримерша надела носок, чтобы не иметь возможности ее задействовать. Следующий босс, которого должна убить девушка, — это Маликет Черный Клинок. Но после победы над Маленией можно не сомневаться в способности девушки дойти до финала.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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