Порой ошибки отбивают желание играть.

Баги бывают разные. Некоторые из них вызывают лишь ухмылку, так как провоцируют забавные ситуации и не влияют на геймплей. А отдельные ошибки способны уничтожить весь прогресс в игре и вместе с этим желание продолжать прохождение. С такой ситуацией недавно столкнулся стример Quin в Diablo IV. Он потерял персонажа, которого прокачивал в течение 173 часов.

Пользователь развлекался в режиме "хардкор" с перманентной смертью. То есть после гибели персонаж удаляется навсегда. Quin достиг 91 уровня и как раз завершил забег в одном из кошмарных подземелий.

На видео ниже демонстрируется, как после прохождения испытания появился загрузочный экран. А когда он исчез, возникло сообщение о смерти персонажа. Quin не совершал никаких действий, поэтому причиной явно стал баг в Diablo IV.

Согласно одной из теорий, герой умер из-за модификатора подземелья, который использовал стример. Он заставляет получать урон, когда персонаж находится вблизи разных объектов. Quin применил сферу безопасности, но во время телепортации эта защитная оболочка может действовать некорректно. В результате персонаж начал терять здоровье, пока длилась загрузка. А после ее окончания герой был уже мертв.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметилась открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV вышла 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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