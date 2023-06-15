Речь идет о легендарной "коровьей" локации.

Еще во времена первой части Diablo среди фанатов родилась легенда о том, что в игре спрятан секретный "коровий" уровень. На самом деле его не существовало, однако в сиквеле локацию действительно реализовали. Таким способом разработчики уважили пользователей, которые занимались безуспешными поисками. С тех пор Blizzard Entertainment добавляла отсылки к секретному уровню во многих своих проектах. Однако в Diablo IV его нет, о чем официально заявила студия. Но фанаты отказываются верить словам создателей.

Генеральный менеджер франшизы Diablo Род Фергюссон в подкасте Kinda Funny сообщил, что четвертую часть пытались сделать "максимально приземленной". По этой причине в игре нет "секретного уровня, который люди могли бы искать". Однако фанатов слова руководителя на остановили.

На форуме Reddit создана огромная ветвь с потенциальными подсказками, указывающими на существование "коровьего" уровня. Пока главная зацепка пользователей — это неизвестные предметы для заданий, найденные в файлах Diablo IV. Первый — Заплесневелый том (Musty Tome), а второй — Окровавленный деревянный черепок (Bloody Wooden Shard) с вырезанной на нем буквой W. Обе вещи имеют идентификатор Quest_World_SecretCellar.

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Предметы отсылают к Книге городского портала (Tome of Town Portal) и Ноге Вирта (Wirt's Leg), которые использовались во второй части для доступа к "коровьему" уровню. Именно поэтому фанаты считают, что секретная локация есть и в Diablo IV, а разработчики скрывают ее существование.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметилась открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV вышла 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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