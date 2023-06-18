Только теперь ошибку допустил именно пользователь.

Стример Квинтин Кроуфорд под псевдонимом Quin69 недавно прославился благодаря видео, на котором его персонаж в Diablo IV умер из-за бага. Игрок прокачивал героя 173 часа, однако он погиб во время экрана загрузки. А так как прохождение было в режиме "хардкор", ошибка привела к удалению бойца. И вот спустя несколько дней Quin69 попал в аналогичную ситуацию, правда, уже по своей вине.

Кроуфорд прокачивал нового героя, причем тоже на "хардкоре". Он решил снизить громкость и включил меню. Однако стример забыл, что в этот момент в Diablo IV не действует пауза. Окно просто возникает поверх игрового процесса, как в Elden Ring.

Пока Quin69 копался в настройках и общался с аудиторией, его героя атаковала стая белых медведей и демонов. Враги быстро убили персонажа, который бездействовал. Когда стример закрыл меню, то увидел сообщение о смерти героя. Судя по лицу Кроуфорда на видео ниже, такой исход событий его шокировал.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметилась открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV вышла 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Вас также могут заинтересовать новости: