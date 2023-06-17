Последние 15 уровней требуют огромное количества опыта.

Прокачка и поиск более мощной экипировки — два столба, на которых стоит серия Diablo. Четвертая часть тоже построена на этих принципах, но, похоже, Blizzard Entertainment решила искусственно усложнить жизнь пользователям на позднем этапе игры. Недавно выяснилось, что для получения последних 15 уровней персонажа необходимо огромное количество опыта. А это приводит к долгому и утомительному гринду.

Расчеты провел посетитель форума Reddit под псевдонимом Aganod44. Он выяснил, что для прокачки до 100 уровня в Diablo IV нужно накопить 487 миллионов единиц опыта. Из этого количества 243,5 миллиона уходит на достижение 85 уровня. А еще столько же занимают последние 15 ступеней развития персонажа.

Статистика вызвала бурное обсуждение на Reddit. Тема набрала 6,1 тысячи лайков от пользователей. Часть людей считают такое распределение странным и несправедливым. По мнению отдельных игроков, на поздней стадии прогресс в прокачке сильно замедляется, и процесс получения новых уровней начинает утомлять.

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Да, количество опыта за убийство врагов тоже экспоненциально растет, но проблему это не решает. Пользователям приходится заниматься гриндом гораздо активнее, чем до получения 85 уровня. Вероятно, таким способом Blizzard постаралась гарантировать удержание аудитории в игре.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметилась открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV вышла 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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