Сюжетных дополнений для игры не планируется, отметили в Insomniac.

На прошедшей выставке New York Comic Con 2024 студия Insomniac Games объявила о выходе Marvel's Spider-Man 2 на ПК.

Игра станет доступна для пользователей компьютеров 30 января 2025 года через Steam и Epic Games Store. За перенос на ПК отвечает команда Nixxes Software, известная по портированию предыдущих частей серии.

ПК-версия предложит весь контент и обновления, выпущенные для PS5, включая 14 новых костюмов, режим "Новая игра+", новые уровни и улучшения фоторежима. Также игроки смогут воспользоваться преимуществами платформы, такими как поддержка ультрашироких экранов, расширенные настройки графики.

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Предзаказы откроются позже, и за раннее приобретение будут доступны бонусы:

Ранний доступ к костюму "Рыцарь паутины" для Питера Паркера с тремя вариантами расцветки.

Ранний доступ к костюму "Паук-ниндзя" для Майлза Моралеса, также с тремя расцветками.

Ранний доступ к новому гаджету — паутинному лассо.

Три дополнительных очка навыков.

Кроме стандартного издания, будет доступна цифровая Deluxe-версия, включающая:

Пять эксклюзивных костюмов для Питера и Майлза.

Ранний доступ к костюмам Arachknight для Питера и Shadow-Spider для Майлза.

Ранний доступ к гаджету Web Grabber.

Пять дополнительных очков навыков.

Дополнительные предметы для фоторежима.

Разработчики из Insomniac Games отметили, что дополнительный сюжетный контент для Marvel's Spider-Man 2 не планируется. Однако все пострелизные обновления, вышедшие на PS5, будут включены в ПК-версию.

Оригинальный релиз Marvel's Spider-Man 2 состоялся на PS5 20 октября 2023 года. Игра получила высокие оценки критиков и игроков, собрав 90 баллов из 100 на Metacritic. Несмотря на семь номинаций на The Game Awards 2023, включая "Игру года", проект не получил наград.

Напомним, что ранее Remedy анонсировала FBC: Firebreak, онлайн игру во вселенной Control и Alan Wake. Это будет кооперативный шутер, в котором игрокам придётся очищать Старейший Дом от вырвавшихся на волю паранормальных существ.

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