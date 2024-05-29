Выйдет амбициозный проект точно не раньше 2027 года. К тому времени бюджет может перевалить за $1 млрд.

Многопользовательский космический симулятор Star Citizen побил новый рекорд – за десятилетие краудфандинговой кампании Cloud Imperium Games собрала на производство игры более $700 млн. Напомним, бюджет проекта формируется на основе пожертвований от пользователей.

К слову, рубеж в $600 млн Star Citizen преодолел еще в августе 2023 года, а в январе 2022 года бюджет игры составлял $430 млн. То есть, по сути, каждый год на производство проекта выделяются дополнительные $100 млн.

Не исключено, что рано или поздно Star Citizen станет первой игрой в истории с бюджетом более 1 миллиарда долларов. Тем более, статистика показывает, что с начала 2024 года геймеры стали активнее донатить деньги авторам: только за май бюджет игры пополнился сразу на $10,8 миллионов.

Портал IGN говорит, что Star Citizen является одним из самых противоречивых тайтлов в истории игровой индустрии. За 12 лет, прошедших с момента начала краудфандинговой кампании, игру и ее самостоятельную сюжетную кампанию Squadron 42 успели неоднократно отложить, а на вопрос о сроках выхода сами авторы отвечают уклончиво, заявляя "как будет готова".

По слухам, полная версия Star Citizen появится не раньше 2027-го, сейчас она все еще находится в состоянии "альфа". А вот сюжетная кампания Squandron 42, судя по всему, таки доберется до релиза. Ранее разработчики объявили о завершении работы над всеми функциями игры и переходе к ее "полировке". Правда, и этот процесс тоже может занять годы.

Демонстрация Squadron 42, сюжетной кампании Star Citizen

Если вы пропустили майские релизы, УНИАН составил топ самых интересных игр для ПК и консолей этого месяца. Помимо продолжения Hellblade, появилась обновленная версия инди-классики, а один из лучших эксклюзивов PlayStation наконец заглянул на ПК.

А еще ранее в этом месяце в раннем доступе вышел Hades 2, продолжение одного из лучших представителей жанра рогалик. Украинский регион Steam вошел в тройку с самыми низкими ценами на новинку Supergiant Games.

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