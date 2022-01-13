Самостоятельная сюжетная кампания игры должна появиться раньше.

Многопользовательский космический симулятор Star Citizen анонсировали еще в 2012 году. За прошедшее время игру и ее самостоятельную сюжетную кампанию Squadron 42 успели неоднократно отложить. Бюджет проекта формируется на основе пожертвований от пользователей. По состоянию на январь 2022 года он составляет почти $430 миллионов, и эта цифра постоянно растет. Правда, из-за регулярных переносов разработчикам из Cloud Imperium Games пришлось судиться с вкладчиками, которые требовали вернуть им деньги. Сейчас у Star Citizen нет конкретных сроков релиза, однако недавно выяснилось, что игра может задержаться до 2027 года.

Такой вывод напрашивается из интервью главного операционного директора Cloud Imperium Карла Джонса изданию MCV. По словам руководителя, манчестерское подразделение компании хотят расширить до тысячи сотрудников. Этот план реализуют в 2027 году, а до указанного периода студия будет разрабатывать огромную космическую ММО, то есть Star Citizen. Получается, что финальная версия проекта еще далека от релиза.

Информация о Squadron 42

Согласно заявлению Карла Джонса, глава Cloud Imperium Крис Робертс все больше времени проводит с командой создателей сюжетной кампании.

Разработчикам понадобится еще год или два для завершения Squadron 42, однако это приблизительные сроки. По словам, главного операционного директора, игра "будет готова, когда будет готова".

Вас також можуть зацікавити новини: