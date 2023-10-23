У Squadron 42 пока нет точной даты релиза, но ранее авторы объявили о завершении работы над всеми функциями игры.

Star Citizen – самая дорогая видеоигра в истории и одновременно один из самых противоречивых разработок современности. Она была анонсирована еще в 2012 году, а бюджет игры формируется на основе пожертвований от пользователей и на сегодня составляет больше 600 млн долларов.

Помимо основной игры, которая представляет космический симулятор, в разработке находится самостоятельная сюжетная кампания под названием Squadron 42. И она, судя по всему, таки доберется до релиза. Разработчики объявили о завершении работы над всеми функциями сюжетной компании, то есть, теперь они займутся "полированием" проекта.

Чтобы отметить этот важный этап, студия Cloud Imperium Games представила 26-минутное видео с демонстрацией игрового процесса Squadron 42. На нем можно оценить и кат-сцены, и полеты на космических кораблях, и наземные битвы.

Также в видео можно увидеть персонажей, которых сыграли известные актеры: Марк Хэмилл, Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и другие. Как отметили пользователи в комментариях, Squadron 42 атмосферой и видами напоминает недавнюю Starfield, только графика здесь сильно лучше.

У Squadron 42 пока нет точной даты релиза. Сколько времени займет "полировка", в Cloud Imperium Games не уточнили. Наверняка на этот этап уйдет еще год или даже два.

А пока мы в предвкушение октябрьских игровых релизов. В ближайшую неделю выйдут Alan Wake 2, Ghostrunner 2, Super Mario Bros. Wonder и Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1.

Вас также могут заинтересовать новости: