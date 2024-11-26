Украинский шутер обошел таких монстров, как Counter-Strike 2, EA Sports FC 25 и Call of Duty: Black Ops 6.

Valve опубликовала свежий чарт магазина Steam, в котором размещены самые прибыльные продукты за неделю с 19 по 26 ноября.

Триумфатором стал STALKER 2: Heart of Chornobyl, который сместил с первого места Counter-Strike 2. Украинский шутер лидирует и в топе платных товаров, и в списке, где учитываются F2P-игры.

Еще в топе есть новая Call of Duty: Black Ops 6, Microsoft Flight Simulator 2024, Farming Simulator 25, EA Sports FC 25 и Path of Exile 2. Ролевая игра не вышла, но поклонники скупают "наборы поддержки" раннего доступа.

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Разработка GSC Game World была крайне тепло встречена как критиками, так и простыми игроками. В Steam у "Сталкера 2" уже набралось более 30 000 отзывов. Положительных из них 78%. Пиковый онлайн – свыше 120 000 геймеров. Это рекорд Steam-онлайна для украинских игр.

22 ноября разработчики объявили, что продажи шутера превысили 1 миллион копий всего спустя два дня после релиза. Причем это цифра без учета загрузок игры с Xbox Game Pass. На деле же реальное количество игроков гораздо больше.

Сейчас украинская студия GSC Game World занята устранением технических проблем, и обещает выпустить большой патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 уже в течение этой недели. Баги и плохое техническое исполнение – одна из главных претензий критиков и игроков к игре. Для решения некоторых из них пользователи уже подготовили собственные модификации.

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