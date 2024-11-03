RTX 3060 и RTX 4060 сохраняют звание самых популярных GPU среди геймеров, а доля Windows 11 впервые превысила 50%.

Steam опубликовал статистику по оборудованию пользователей за октябрь 2024 года. Свежая статистика позволяет узнать, на чем играет большинство геймеров планеты и какие игры они могут запустить.

Самой распространенной видеокартой по-прежнему остается GeForce GTX 3060, более того, ее популярность за месяц выросла на 1.6%. На втором месте идет ноутбучная RTX 4060. Десктопный вариант этой карты расположился на 3-м месте. Из представителей 40-й серии GeForce в первой десятке также RTX 4060 Ti, а вот AMD Radeon в топ-10 нет вообще.

Что касается распределения между производителя, то картами Nvidia оснастили свои игровые системы 77,37% пользователей Steam, тогда как доля AMD составляет всего 15%. Решениями Intel пользуется 7,31% геймеров.

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Самая популярная сборка ПК по состоянию на октябрь 2024 года включает в себя 6-ядерный процессор с частотой 2,3-2,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, GeForce RTX 3060 и 1 ТБ места на диске, а подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920×1080 пикселей.

Что касается операционных систем, то все больше геймеров переходит с Windows 10 на 11, благодаря чему доля последней впервые превысила 50% и теперь составляет 51,97%. Подробнее ознакомиться со статистикой можно по ссылке.

Напомним, в январе 2025 года Nvidia представит новое поколение видеокарт GeForce RTX. Флагманская модель RTX 5090, если слухи подтвердятся, будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ VRAM и энергопотреблением 600 Вт. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

В свою очередь эксперты называли пять лучших видеокарт для бюджетных игровых ПК в 2024 году. В подборку вошли GPU всех трех производителей: Nvidia, AMD и Intel.

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