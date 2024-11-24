Обновление выйдет уже на этой неделе.

Уже совсем скоро выйдет первый большой патч для Stalker 2. Разработчики из GSC Game World уже заанонсили, что появится в ближайшем обновлении игры.

Исправления сбоев, включая:

Проблемы и сбои распределения памяти, которые ранее вызывали внезапное завершение работы игры, особенно при рендеринге, работе с скелетной анимацией и кат-сценами, связанными с заданиями.

Исправления прогресса в основном задании, включая:

Несколько багов, блокирующих прохождение основного задания, застревание NPC в объектах, некорректные маркеры заданий и проблемы с кат-сценами.

Переработка основных заданий (таких как "Видения истины" или "Маленький инцидент") для обеспечения плавного перехода и избегания редких случаев, когда игроки не могут продолжить игру.

Корректировки геймплея и баланса, включая:

Исправление стоимости оружия с установленными улучшениями в сравнении с их ценностью без модификаций.

Поведение NPC, включая их действия в случае отсутствия укрытия во время выбросов.

Исправления кат-сцен и визуальных эффектов, включая:

Редкие случаи отсутствия анимации лиц, неправильно расположенных NPC и визуальных несоответствий, таких как отделенные головы и прорисовка одежды.

Улучшение качества и стабильности визуальных эффектов.

Исправления зависаний, включая:

Проблема, из-за которой игроки не могли закрыть экран торговли после размещения боеприпасов в неправильном слоте при игре с геймпадом.

Улучшения интерфейса пользователя, включая:

Уведомления о заданиях теперь отображаются корректно во время диалогов.

Исправлены тексты и отсутствующие подсказки взаимодействий.

Планируется исправить в будущих обновлениях:

Исправления багов мертвых зон аналоговых стиков.

Исправления багов системы A-Life.

Патч выйдет когда-нибудь на следующей неделе, с 25 ноября по 1 декабря.

Ранее мы рассказывали, что основатель Arkane Studios Рафаэль Колантонио не согласен с оценками Сталкер 2 от критиков. Он считает, что журналисты занизили баллы из-за технического состояния игры, что несправедливо.

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