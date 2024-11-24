Уже совсем скоро выйдет первый большой патч для Stalker 2. Разработчики из GSC Game World уже заанонсили, что появится в ближайшем обновлении игры.
Исправления сбоев, включая:
- Проблемы и сбои распределения памяти, которые ранее вызывали внезапное завершение работы игры, особенно при рендеринге, работе с скелетной анимацией и кат-сценами, связанными с заданиями.
Исправления прогресса в основном задании, включая:
- Несколько багов, блокирующих прохождение основного задания, застревание NPC в объектах, некорректные маркеры заданий и проблемы с кат-сценами.
- Переработка основных заданий (таких как "Видения истины" или "Маленький инцидент") для обеспечения плавного перехода и избегания редких случаев, когда игроки не могут продолжить игру.
Корректировки геймплея и баланса, включая:
- Исправление стоимости оружия с установленными улучшениями в сравнении с их ценностью без модификаций.
- Поведение NPC, включая их действия в случае отсутствия укрытия во время выбросов.
Исправления кат-сцен и визуальных эффектов, включая:
- Редкие случаи отсутствия анимации лиц, неправильно расположенных NPC и визуальных несоответствий, таких как отделенные головы и прорисовка одежды.
- Улучшение качества и стабильности визуальных эффектов.
Исправления зависаний, включая:
- Проблема, из-за которой игроки не могли закрыть экран торговли после размещения боеприпасов в неправильном слоте при игре с геймпадом.
Улучшения интерфейса пользователя, включая:
- Уведомления о заданиях теперь отображаются корректно во время диалогов.
- Исправлены тексты и отсутствующие подсказки взаимодействий.
Планируется исправить в будущих обновлениях:
- Исправления багов мертвых зон аналоговых стиков.
- Исправления багов системы A-Life.
Патч выйдет когда-нибудь на следующей неделе, с 25 ноября по 1 декабря.
Ранее мы рассказывали, что основатель Arkane Studios Рафаэль Колантонио не согласен с оценками Сталкер 2 от критиков. Он считает, что журналисты занизили баллы из-за технического состояния игры, что несправедливо.
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