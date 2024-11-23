Для этого был сделан специальный мод.

Мододелы оптимизировали Stalker 2: теперь игра гораздо меньше подтормаживает, также мод заметно повышает частоту кадров.

Модификацию Optimized Tweaks S.2 можно скачать на Nexus Mods. Мод оптимизирует использование игрой ресурсов компьютера. По заверениям разработчика, это помогает улучшить производительность, избавиться от подтормаживаний, уменьшить задержку в управлении, а также ускорить загрузки. Кроме того, в зависимости от конфигурации компьютера, в некоторых локациях может прибавиться FPS на 5-10 кадров.

Как установить Optimized Tweaks S.2

Скачать мод Распаковать архив по пути Stalker2\Content\Paks\~mods (если папки ~mods нету - создать её)

Также разработчик дал ещё несколько советов по оптимизации:

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Если вы используете вертикальную синхронизацию в игре - отключите её. Вместо этого используйте синхронизацию из панели управления Nvidia (или AMD)

Если вы не используете вертикальную синхронизацию, то ограничить FPS всё равно стоит. Для этого можно воспользоваться программой RivaTuner, главное в самой игре уберите ограничение кадров.

Убедитесь, что игра работает на DirectX 12. Это можно выставить в параметрах запуска игры в Steam. Если вы играете не в Steam версию, тогда пропишите параметр -dx12 в свойствах ярлыка игры.

На Nexus Mods отмечают, что из всех оптимизирующих модов для Сталкер 2 Optimized Tweaks S.2 - единственный рабочий. Всего мод скачали уже почти 100 тысяч раз.

Релиз Stalker 2 произошёл 20 ноября. Игра доступна на ПК и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что GSC Game World продала уже миллион копий Сталкер 2. Разработчики отмечают, что это цифра без учёта Xbox Game Pass, реальное количество игроков намного больше.

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