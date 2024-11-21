Старт оказался успешным, даже несмотря на то, что игра также доступна бесплатно в рамках подписки Game Pass.

Судя по пиковому онлайну S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в Steam, после 15 лет ожиданий, одной отмены и шести переносов интерес к серии не угас. Более того, свежий релиз поставил рекорд для игр, сделанных в Украине.

За первые 24 часа с момента выхода максимальное количество одновременных геймеров в S.T.A.L.K.E.R. 2 составило более 113 тыс. человек. Не исключено, что в преддверии выходных этот показатель еще увеличится. Но уже сейчас "Сердце Чернобыля" установило рекорд Steam-онлайн для украинских игр. Ближе всего к ней находится Shatterline, чей результат – 21 160 человек, сообщает Mezha Media.

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Кроме того, S.T.A.L.K.E.R. 2 неплохо расположился в общем списке тайтлов с самым большим онлайном в Steam. Украинский шутер находится на 133 месте, обойдя такие большие хиты, как The Witcher 3: Wild Hunt, Far Cry 5 и Phasmophobia.

Также стоит отметить, что игра также доступна бесплатно в рамках подписки Game Pass, поэтому общая аудитория Сталкера пока неизвестна – возможно, в GSC Game World поделятся подробностями позже.

Успело творение GSC и подкопить оценки пользователей. В Steam у игры 81% положительных отзывов на основе свыше 10 тысяч рецензий. Люди больше всего хвалят атмосферность, масштабность игрового мира и качественную украинскую локализацию. Однако нередко всплывают жалобы на плохую производительность.

С обзорами прессы на S.T.A.L.K.E.R. 2 также можно ознакомиться. Западные критики отмечают хардкорность и иммерсивность, но ругают за баги и плохое техническое исполнение. На момент написания новости, у Сталкера 74 балла на Metacritic.

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