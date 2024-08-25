Впервые анонсированный еще в 2010 году, долгожданный шутер наконец-то должен выйти 20 ноября.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжают делиться подробностями новой части культовой серии шутеров. В рамках промо-кампании студия GSC Game World уже сделала немало интересных заявлений, и вот еще одно: на прохождение игры понадобится сразу 100 часов.

В комментарии для GamesRadar+ разработчики рассказали, что весь контент и каждое здание они создавали вручную – студия старалась не пользоваться процедурной генерацией. "Вы не заметите двух одинаковых зданий или двух одинаковых комнат", говорят в GSC.

Процедурная генерация – незаменимый инструмент в геймдизайне, который генерирует и/или размещает варианты игровых активов отчасти для экономии времени и затрат на разработку, и она зачастую используется для менее важных аспектов окружения и неигровых персонажей. Однако в случае со "Сталкером", все что вы видите в игре, было сделано руками дизайнеров, художников и т.д.

Конечно, можно сделать большую карту, но она должна быть в первую очередь играбельной, красивой, и вы, как игрок, должны запомнить Зону [....] Каждый игрок, играющий в S.T.A.L.K.E.R. 2, получит свою историю – Евгений Кулык, техническим продюсер Stalker 2.

Это становится еще более впечатляющим, если учесть беспрецедентные сложности, с которыми столкнулась GSC при разработке Stalker 2. Работу над игрой пришлось прервать из-за российского вторжения в Украину: дата выхода переносили по меньшей мере пять раз, а изначально релиз планировался еще в 2022 году.

Сейчас премьера шутера запланирован на 20 ноября для ПК и Xbox Series. Команда разработчиков усердно работает над завершением игры и "считает дни до релиза". Судя по всему, больше переносов не ожидается.

Тем более, что журналисты уже играют в демоверсию STALKER 2 и делятся своими впечатлениями: почти все они оказались положительными. Говорят, что по духу "это 100% Сталкер", и те, кто фанател от оригинальной трилогии, "почувствуют себя как дома, пустив слезу ностальгии". А кто-то даже сравнил игру с Red Dead Redemption 2.

В новом трейлере STALKER 2 показали возвращение Шрама

Примечательно, что ранее сразу две крупные игры, которые должны были выйти примерно в одно время со STALKER 2, официально "переехали" на 2025 год. Речь идет о Kingdom Come: Deliverance II и Avowed.

В рейтинге Steam среди самых ожидаемых игр "Сталкер 2" находится на пятом месте, уступая лишь Hollow Knight: Silksong, Monster Hunter Wilds, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Frostpunk 2. Последние две выходят в сентябре.

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