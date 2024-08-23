Релиз шутера запланирован на 20 ноября 2024 года для ПК и Xbox Series.

GSC Game World продолжает плотную маркетинговую кампанию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На этот раз украинская студия представила новый трейлер игры, и которого можно узнать весьма любопытную деталь.

Оказывается, что Шрам, протагонист "S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо", в итоге все-таки выжил – и появится в сиквеле.

В трейлере Шрам встречает Скифа (нового главного героя) монологом:

Так ты видел аномалию за пределами Зоны? Я слышал слухи, но никогда не встречался с теми, кто сталкивался с этим лично. Есть ощущение, что дальше будет хуже. Это темная сторона Зоны. Но есть и другая — сияющая. Она здесь, повсюду, но мы не можем её увидеть. Интересно, что там? Вечная весна? Клондайк из артефактов? Новый дом? Или что угодно, чего желает наша душа? Мы хотим, чтобы сияющая сторона показала себя.

Напомним, что совсем недавно некоторые журналисты смогли поиграть в первые полчаса ожидаемого шутера и поделились своим мнением: почти все они оказались положительными. Говорят, что по духу STALKER 2 – "это на 100% Сталкер", и те, кто фанател от оригинальной трилогии, "почувствуют себя как дома, пустив слезу ностальгии". А кто-то даже сравнил игру с Red Dead Redemption 2.

S.T.A.L.K.E.R. 2 предложит игрокам внушительную свободу перемещения и огромное количество контента. По заверениям GSC, за одно прохождение геймеры не смогут увидеть все. Основной сюжет шутера займет порядка 40 часов, при этом обещают вариативность в прохождении и четыре концовки.

Премьера Stalker 2 намечена на 20 ноября 2024 для ПК и Xbox Series. В ожидании выхода разработчики продолжают делиться новыми кадрами, включая 30-минутный Deep Dive с прохождением одной из миссий.

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