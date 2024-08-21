Основную часть презентации посвятили ночным боям, которые куда "хардкорней", нежели днем.

На презентацию Xbox в рамках Gamescom 2024 заглянули разработчики шутера STALKER 2: Heart of Chornobyl. Геймдизайнер и глава GSC Game World Евгений Григорович показал геймплейный отрывок с прохождением одной из стартовых миссий и прокомментировал его.

В новом ролике можно оценить ночной геймплей: исследование локации, битвы с бандами, а также сражение с кровососом. И судя по видео, выживать в S.T.A.L.K.E.R. 2 ночью будет куда сложнее, чем днем, поскольку противников, в том числе мутантов, плохо видно. Каждая встреча обещает быть напряженной и непредсказуемой.

Что еще нового рассказали о STALKER 2

Для успешного выполнения миссий необходимо разрабатывать стратегию и тщательно следить за поведением ИИ, чтобы избежать быстрой гибели.

В тайниках можно найти полезные предметы, поскольку сталкеры и бандиты складывают туда все, что может пригодиться. Например, можно обнаружить мощную винтовку, но и другой лут никогда не будет лишним.

Грамотное распределение ресурсов – важная часть геймплея, без которой т выжить в суровом мире игры будет крайне сложно.

Игроки смогут узнать историю каждой фракции, но узнать о них все за одно прохождение не получится. Все они имеют уникальную модель поведения, идеологию и предпочитают определенные места для создания лагерей.

STALKER 2 предложит игрокам внушительную свободу перемещения и огромное количество контента. Разработчики отмечают, что даже они продолжают открывать "часть контента и неожиданные истории" при повторных посещениях определенных мест.

Разработчики стремятся предоставить игрокам максимальную свободу при выборе стиля игры, но предупреждают, что игра будет наказывать за "неосторожные" действия.

В ролике также можно оценить кастомизацию оружия. Так, для установки модуля, например, оптики, не придется заходить в отдельное меню.

Премьера Stalker 2 намечена на 20 ноября 2024 для ПК и Xbox Series. Григорович отметил, что команда разработчиков усердно работает над завершением игры и "считает дни до релиза". Ранее GSC планировали выпустить игру 5 сентября.

Примечательно, что ранее сразу две крупные игры, которые должны были выйти примерно в одно время со STALKER 2, официально "переехали" на 2025 год. Речь идет о Kingdom Come: Deliverance II и Avowed.

В рейтинге Steam среди самых ожидаемых игр "Сталкер 2" находится на пятом месте, уступая лишь Hollow Knight: Silksong, Monster Hunter Wilds, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Frostpunk 2. Последние две выходят в сентябре.

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