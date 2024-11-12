Геймеры смогут посетить заснеженный город-призрак Рейвенхольм.

В Steam состоялся релиз пролога Project Borealis, неофициального продолжения Half-Life 2, созданного на движке Unreal Engine 5. Проект бесплатный, но для его запуска требуется лицензионная копия оригинальной Half-Life 2.

За основу сюжета Project Borealis группа фанатов взяла текст, опубликованный сценаристом Half-Life Марком Лейдлоу, в котором тот описал предполагаемые события третьего эпизода Half-Life 2.

В прологе игрокам предстоит исследовать заснеженный Рейвенхольм, который сильно поменялся с момента событий второй части серии. Авторы заявили, что наполнили город новыми секретами и противниками, среди которых – снежные хедкрабы.

Когда состоится релиз полноценной версии игры, неизвестно. Неофициальное продолжение Half-Life находится в разработке с 2017 года.

Видео от разработчиков

Отметим, что настоящая Half-Life 3 все еще находится в разработке. По последним слухам, проект, чья разработка идет с 2021 года, продолжит сюжет Half-Life: Alyx (сцену после титров, если быть точнее), а главным героем вновь выступит Гордон Фримен.

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