Издания IGN, GamesRadar и Gamespot уже поиграли во второй Сталкер и поделились мнением.

До выхода S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl остаётся уже совсем чуть-чуть, игровые издания выпустили большие превью грядущей новинки, и им есть, что рассказать об игре.

Журналисты сошлись во мнении: S.T.A.L.K.E.R 2 осталась верна своим хардкорным корням и предложит игрокам по настоящему суровый и увлекательный опыт выживания в постапокалиптической Зоне.

IGN отмечает внимание к деталям и нелинейность игрового процесса. Даже небольшие решения, такие как выбор, забрать ли предметы с тела NPC, могут привести к неожиданным последствиям. Моменты, когда игрок вынужден выбирать между агрессивным или мирным подходом к выполнению миссии, придают игре глубину и заставляют задумываться о каждом шаге. Журналист Дестин Легари подчеркивает, что каждая деталь, от реалистичной графики до динамичных перестрелок, делает игру уникальной. По его мнению, S.T.A.L.K.E.R 2 прекрасно балансирует между экшеном и выживанием, сохраняя атмосферу безысходности и напряжения, присущую серии.

GamesRadar в свою очередь заметила ещё более жёсткий подход к игроку, где каждая ошибка может привести к смерти. Невовремя наложенный бинт или неправильно выбранная тактика в бою могут стоить жизни, а обилие мутантов, аномалий и враждебных сталкеров создают постоянное чувство опасности. Но именно эта беспощадность делает S.T.A.L.K.E.R 2 таким притягательным опытом.

Практически все критики сравнивают моральные выборы, которые предлагает сделать S.T.A.L.K.E.R 2, с серией Fallout. Журналист издания Gamespot рассказал об одном из основных квестов, который ему довелось пройти в демо. В небольшом городе разворачивается конфликт между фракцией Warden, милитаристической группировкой, которая действует в Зоне, и местными жителями. Военные хотят арестовать сталкера, которого они подозревают в убийстве их людей, жители города же не хотят его выдавать.

Игра предлагает выбрать сторону конфликта: если вы решите помочь Warden, то они отправят вас расследовать убийство по наводке, которую им дал местный житель. Тут игра предоставляет возможность сменить сторону прямо в середине сюжетной ветки и пустить Warden по ложному следу, чем журналист и воспользовался.

После этого игрок отправился уже на реальные поиски разыскиваемого сталкера, только теперь с намерениями помочь. Ему пришлось пробираться через утыканную ловушками мельницу и с боем продираться через пещеру с невидимым мутантом, чтобы найти артефакт, ради которого сталкер и совершил убийства.

Впрочем, чем заканчивается история пока остаётся загадкой. Сразу после нахождения артефакта демо заканчивается. Хоть журналист так и не узнал последствий своих действий, ему понятно, что Warden из этого города никуда не уйдёт, и они точно не оставят местных жителей в покое, если так и не найдут подозреваемого.

Продолжительность демоверсии составила два часа. Журналист IGN отмечает, что этого недостаточно чтобы раскрыть все секреты Зоны.

Зато уже через месяц у нас будет полно времени для этого. Релиз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl намечен на 20 ноября. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, в том числе она будет в подписке Xbox Game Pass с первого дня релиза.

Напомним, что сегодня издание Eurogamer заметило, что Microsoft убрала возможность оформить пробную месячную подписку на Game Pass. Это связывают со скорым выходом Call of Duty: Black Ops 6, которая тоже будет доступна в Game Pass с первого дня релиза.

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