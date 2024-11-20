Сегодня произошёл релиз самой ожидаемой украинской игры последних 10 лет. Stalker 2 уже добрался до компьютеров всех фанатов, которые уже много лет готовы к исследованию Зоны.
Как и в прошлых частях серии, в сиквеле музыка занимает важное место в выстраивании атмосферы Зоны. В Сталкер 2 разработчики из GSC отказались от всех российских песен, доносившихся из радиоприёмников в прошлых частях, и отдали предпочтение украинским исполнителям.
Изданию Play.ua удалось собрать все песни, которые играют на радио в Stalker 2. Всего их набралось аж 434 штуки, причём там играет как и классика украинской эстрады, так и альтернатива, совсем недавно выбравшаяся из андеграунда.
DakhTrio
- Між світом і душею
- Невже
- Тиша
- Сховатися от долі
Epolets
- Мамо
- Серце
- Титанік
- Злива
- Зраджуй
GRABAR
- Ааа (Допиши ще трохи голосних)
- Дощі
- Ходить туга (live)
- Мова
- Іскрою
Jerry Heil
- Пошта
SadSvit
- Касета
- Квіти
- Молодість
- Пам’ятай свій дім
- Персонажі
- Пітьма
ZWYNTAR
- Човен
- Диявол входить в місто
- Мати темрява
- Муншайн
- Погана кров
- Танцюй та пий
- Трясовина
Хейтспіч
- Гейтспіч
- Іди на***
- Мама казала
- Пісня про ромашку
- Попсова пісня про нещасне кохання з незрозумілою кінцівкою
- Птахи летять додому
- Гав
Христина Соловій
- Українська лють
- Хто як не ти
- Тримай
- Я твоя зброя
Океан Ельзи
- Без бою
- Коли тебе нема
- Не питай
- Не твоя війна
- Невидима сім’я
- Обійми
- Там, де нас нема
Как уже было сказано, это далеко не полный плейлист. С полным списком композиций и даже собранным плейлистом можно ознакомиться на сайте Play.ua.
Stalker 2 вышел и оставил смешанные эмоции у критиков. Журналисты отмечают, что это отличная игра, но техническая сторона игры портит любое удовольствие, которое может принести сиквел.