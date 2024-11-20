Стали известны все украинские песни, которые играют в Stalker 2 / Фото - GSC Game World

Сегодня произошёл релиз самой ожидаемой украинской игры последних 10 лет. Stalker 2 уже добрался до компьютеров всех фанатов, которые уже много лет готовы к исследованию Зоны.

Как и в прошлых частях серии, в сиквеле музыка занимает важное место в выстраивании атмосферы Зоны. В Сталкер 2 разработчики из GSC отказались от всех российских песен, доносившихся из радиоприёмников в прошлых частях, и отдали предпочтение украинским исполнителям.

Изданию Play.ua удалось собрать все песни, которые играют на радио в Stalker 2. Всего их набралось аж 434 штуки, причём там играет как и классика украинской эстрады, так и альтернатива, совсем недавно выбравшаяся из андеграунда.

Видео дня

DakhTrio

  • Між світом і душею
  • Невже
  • Тиша
  • Сховатися от долі

Epolets

  • Мамо
  • Серце
  • Титанік
  • Злива
  • Зраджуй

GRABAR

  • Ааа (Допиши ще трохи голосних)
  • Дощі
  • Ходить туга (live)
  • Мова
  • Іскрою

Jerry Heil

  • Пошта

SadSvit

  • Касета
  • Квіти
  • Молодість
  • Пам’ятай свій дім
  • Персонажі
  • Пітьма

ZWYNTAR

  • Човен
  • Диявол входить в місто
  • Мати темрява
  • Муншайн
  • Погана кров
  • Танцюй та пий
  • Трясовина

Хейтспіч

  • Гейтспіч
  • Іди на***
  • Мама казала
  • Пісня про ромашку
  • Попсова пісня про нещасне кохання з незрозумілою кінцівкою
  • Птахи летять додому
  • Гав

Христина Соловій

  • Українська лють
  • Хто як не ти
  • Тримай
  • Я твоя зброя

Океан Ельзи

  • Без бою
  • Коли тебе нема
  • Не питай
  • Не твоя війна
  • Невидима сім’я
  • Обійми
  • Там, де нас нема

Как уже было сказано, это далеко не полный плейлист. С полным списком композиций и даже собранным плейлистом можно ознакомиться на сайте Play.ua.

Stalker 2 вышел и оставил смешанные эмоции у критиков. Журналисты отмечают, что это отличная игра, но техническая сторона игры портит любое удовольствие, которое может принести сиквел.

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