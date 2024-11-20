Всего во втором Сталкере играет аж почти 450 украинских песен.

Сегодня произошёл релиз самой ожидаемой украинской игры последних 10 лет. Stalker 2 уже добрался до компьютеров всех фанатов, которые уже много лет готовы к исследованию Зоны.

Как и в прошлых частях серии, в сиквеле музыка занимает важное место в выстраивании атмосферы Зоны. В Сталкер 2 разработчики из GSC отказались от всех российских песен, доносившихся из радиоприёмников в прошлых частях, и отдали предпочтение украинским исполнителям.

Изданию Play.ua удалось собрать все песни, которые играют на радио в Stalker 2. Всего их набралось аж 434 штуки, причём там играет как и классика украинской эстрады, так и альтернатива, совсем недавно выбравшаяся из андеграунда.

Видео дня

DakhTrio

Між світом і душею

Невже

Тиша

Сховатися от долі

Epolets

Мамо

Серце

Титанік

Злива

Зраджуй

GRABAR

Ааа (Допиши ще трохи голосних)

Дощі

Ходить туга (live)

Мова

Іскрою

Jerry Heil

Пошта

SadSvit

Касета

Квіти

Молодість

Пам’ятай свій дім

Персонажі

Пітьма

ZWYNTAR

Човен

Диявол входить в місто

Мати темрява

Муншайн

Погана кров

Танцюй та пий

Трясовина

Хейтспіч

Гейтспіч

Іди на***

Мама казала

Пісня про ромашку

Попсова пісня про нещасне кохання з незрозумілою кінцівкою

Птахи летять додому

Гав

Христина Соловій

Українська лють

Хто як не ти

Тримай

Я твоя зброя

Океан Ельзи

Без бою

Коли тебе нема

Не питай

Не твоя війна

Невидима сім’я

Обійми

Там, де нас нема

Как уже было сказано, это далеко не полный плейлист. С полным списком композиций и даже собранным плейлистом можно ознакомиться на сайте Play.ua.

Stalker 2 вышел и оставил смешанные эмоции у критиков. Журналисты отмечают, что это отличная игра, но техническая сторона игры портит любое удовольствие, которое может принести сиквел.

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