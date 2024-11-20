Журналисты отмечают хардкорность и иммерсивность, но ругают техническую сторону игры.

Спало эмбарго на рецензии на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и журналистам есть, что рассказать об игре.

На момент написания новости, у Stalker 2 76 баллов на Metacritic. Критики отмечают, что игра осталась верна прошлым частям серии и предлагает такой же хардкорный и иммерсивный геймплей. Но, что ещё игра переняла от прошлых игр, так это баги: журналисты прямым текстом пишут, что они занизили оценку из-за технического состояния проекта.

Издание VGC поставило Сталкер 2 всего 2 балла из 5, пока что это самая низкая оценка игре. Журналист Джордан Мидлер рассказал, что Stalker 2 не нянчится с игроком, главная цель здесь - выжить, каждая новая локация скрывает смертельные опасности. Хоть сюжет звёзд с неба не хватает, небольшие истории жителей Зоны греют душу. Дополнительные задания в игре - обязательны к прохождению, отмечает журналист.

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Но опять же, нестабильный фреймрейт, враги, застревающие в объектах, всё это мешает наслаждаться игрой. Журналист даже встречал баги, которые делали игру абсолютно неиграбельной, например, у Мидлера каждые полторы минуты вылезал чёрный экран.

Издание Games Radar назвало свою рецензию "Одновременно лучшая и самая сломанная игра, в которую я играл в этом году". Эндрю Браун считает, что Stalker 2 станет эталоном для любителей хардкорных шутеров в постапокалипсисе. Поведение оружия в игре просто феноменальное, а искусственный интеллект врагов людей вынуждает выстраивать тактику в бою. Чего не скажешь о мутантах, бои с ними не особо весёлые из-за нелепых анимаций атаки в ближнем бою, а небольшие враги, например бродячие собаки, то и норовят просочиться сквозь ноги игрока и убежать в закат после атаки.

Games Radar поставила игре 3/5 и похаяла смехотворный основной конфликт игры. По мнению журналиста издания, все фракции в игре - нелепые. Однако Сталкер 2 отлично реагирует на действия и решения игрока, заставляя поверить в жизнь в Зоне.

Максимальную оценку поставил Hardcore Gamer, 5/5. Как можно понять по названию, критик остался в восторге от сложности и олдскульности проекта. Hardcore Gamer отмечает, что это просто чудо, что GSC в условиях войны и пандемии смогла сделать такой проект:

"Сталкер 2 - это не что иное, как чудо. Разработанная украинской студией GSC Game World в течение семи лет в условиях пандемии и войны - среди множества других проблем - Stalker 2 - это труд любви и лучший тип сиквела, на который можно было бы надеяться."

Релиз Stalker 2 произошёл 20 ноября. Игра доступна на ПК и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что глава Xbox Фил Спенсер считает, что Stalker 2 могла бы получить звание "Игра года".

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