Работа над Overdose и Physint временно приостановлена.

Амбициозные проекты Хидео Кодзимы Overdose и Physint оказались временно заморожены из-за забастовки актёров.

Об этом разработчик рассказал в своём обращении к фанатам, признав, что в середине прошлого года пришлось прервать целый пласт работ: начиная от сканирования окружений и актёров, заканчивая набором новых голосов для Physint. Виной всему - протесты SAG-AFTRA, которые захватили не только Голливуд, но и разработчиков игр.

"Вторая половина года прошла под знаком полной неопределённости. Мы были вынуждены притормозить сканирование и съёмки для Overdose, а также приостановить кастинг в Physint"

Проблема, по словам геймдизайнера, заключалась в том, что Overdose ещё не успел укрепиться на производственном этапе, в отличие, например, от Grand Theft Auto VI. У Rockstar крупные процессы начались задолго до начала забастовок, поэтому их очередной хит не столкнулся с подобными задержками.

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Любопытно, что Death Stranding 2 оказался совершенно не затронут этими трудностями. Работа над ним, включая запись музыки и реплик актёров, продолжалась по плану. Летом команда уже тестировала игровые механики и доделывала ключевые элементы сюжета.

Ранее мы рассказывали, что в 1997 году Кодзима не хотел делать затянутые катсцены в своих играх. Но время шло, и сейчас 3 из 5 самых длинных катсцен в истории видеоигр принадлежат Кодзиме.

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