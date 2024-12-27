Сейчас три из пяти самых долгих катсцен в истории игр принадлежат руке Кодзимы.

В сети всплыло архивное интервью Хидео Кодзимы, датируемое 1997 годом. В нём геймдизайнер подчёркивал, что не хочет утомлять игроков чрезмерно длинными роликами и затянутыми диалогами.

Об этом он рассказал журналу Famitsu в конце прошлого века. Геймдизайнер отмечал, что с его точки зрения, игрок должен оставаться вовлечённым и погружённым в процесс, а перенасыщение сюжета длительными вставками может отбить интерес:

"Я стремлюсь избежать нудных сцен, где герои просто разговаривают по несколько минут подряд, ведь игрок должен ощущать постоянную вовлечённость".

Со временем позиция Кодзимы изменилась: сегодня три из пяти самых продолжительных катсцен в игровой индустрии принадлежат именно ему. Среди рекордсменов - 24-минутный эпизод в Metal Gear Solid 3: Snake Eater, 31-минутный ролик в Death Stranding и абсолютный чемпион длиной в 71 минуту из Metal Gear Solid 4.

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Ранее Кодзима рассказывал, что он прочитал около 300 книг пока писал сюжет Metal Gear. Геймдизайнер хотел доказать Konami, что сюжет в играх важен.

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