Хидео Кодзима дал интервью, в котором поделился своими творческими планами.

Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима, создатель серий Metal Gear и Death Stranding, активно работает над несколькими проектами, один из которых, по его словам, "не похож ни на что другое".

В недавнем интервью изданию Variety Кодзима рассказал о разработке Death Stranding 2, продолжении успешного оригинального проекта. Но особый интерес вызывает игра под названием O.D., которую он описывает как рискованную и новую для него. "Это игра, но не такая, как все остальные", — отметил он.

Кроме того, Кодзима работает над шпионским триллером Physint, который находится на ранней стадии концепции. Подробностей об этой игре пока немного, но сам геймдизайнер назывет её духовным наследником серии Metal Gear.

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Не обошлось и без новостей о фильме по мотивам Death Stranding. Кодзима сообщил, что занимается его адаптацией, но не планирует выступать в роли режиссёра из-за занятости в других проектах. "Я помогу с сюжетом и буду контролировать процесс, но режиссировать не буду", — поделился он.

Хидео Кодзима также подчеркнул важность независимости в своей работе. После ухода из Konami в 2015 году он основал собственную студию Kojima Productions, стремясь создавать проекты без ограничений крупных компаний. "Мы — инди! Мы никогда не знаем, когда можем закрыться. Но я создаю, потому что хочу", — сказал он.

Помимо игр и фильмов, Кодзима рассматривает возможность расширения в другие медиа, такие как аниме и телесериалы. Он считает, что границы между играми, кино и другими формами цифрового развлечения постепенно стираются и хочет быть частью этой эволюции.

Также напомним, что Konami опубликовала превью к саундтреку Silent Hill 2 Remake, музыкой вновь занялся легендарный Акира Ямаока. Уже можно послушать отрывки из новых версий "Theme of Laura" и "Promise".

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