Видео выложено в плохом качестве, а на экране демонстрируется явно не финальная версия хоррора.

В начале июня известный инсайдер Том Хендерсон рассказал о новой игре от Хидео Кодзимы и его студии Kojima Productions. Это будет хоррор под названием Overdose с Маргарет Куэлли в главной роли. И как недавно выяснилось, информатор в очередной раз оказался прав. Проект действительно существует, что подтвердила недавняя утечка геймплейного видео.

Ролик сняли на телефон, что объясняет плохое качество. Однако видео дает примерно понять, каким задумывается хоррор. Кадры с игровым процессом явно не финальной версии демонстрируют, как главная героиня с внешностью Маргарет Куэлли бродит по коридорам заброшенного здания. Она оглядывается по сторонам и реагирует на разные звуки.

За спиной девушки дважды появлялся монстр. Перед возникновением противника на экране мелькала красная вспышка света. На второй раз главная героиня побежала и попыталась спрятаться. Однако в конце девушка начала сильно кричать, словно противник ее настиг. Заканчивается ролик надписью "игра Хидео Кодзимы Overdose".

Видео дня

Какие игры создает Kojima Productions

Согласно официальной информации, Kojima Productions запланировала два релиза в обозримом будущем. Первый проект масштабный, а второй — меньший и экспериментальный.

В одном из интервью Норман Ридус, исполнитель главной роли в Death Stranding, рассказал о разработке сиквела. Кодзима в шутливой форме подтвердил слова актера. Продолжение серии, вероятнее всего, станет большой игрой Kojima Productions.

Overdose — это второй проект студии. Он может создаваться в партнерстве с Xbox, о котором объявили в рамках летней игровой презентации Microsoft.

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