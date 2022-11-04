В начале июня известный инсайдер Том Хендерсон рассказал о новой игре от Хидео Кодзимы и его студии Kojima Productions. Это будет хоррор под названием Overdose с Маргарет Куэлли в главной роли. И как недавно выяснилось, информатор в очередной раз оказался прав. Проект действительно существует, что подтвердила недавняя утечка геймплейного видео.
Ролик сняли на телефон, что объясняет плохое качество. Однако видео дает примерно понять, каким задумывается хоррор. Кадры с игровым процессом явно не финальной версии демонстрируют, как главная героиня с внешностью Маргарет Куэлли бродит по коридорам заброшенного здания. Она оглядывается по сторонам и реагирует на разные звуки.
За спиной девушки дважды появлялся монстр. Перед возникновением противника на экране мелькала красная вспышка света. На второй раз главная героиня побежала и попыталась спрятаться. Однако в конце девушка начала сильно кричать, словно противник ее настиг. Заканчивается ролик надписью "игра Хидео Кодзимы Overdose".
Какие игры создает Kojima Productions
- Согласно официальной информации, Kojima Productions запланировала два релиза в обозримом будущем. Первый проект масштабный, а второй — меньший и экспериментальный.
- В одном из интервью Норман Ридус, исполнитель главной роли в Death Stranding, рассказал о разработке сиквела. Кодзима в шутливой форме подтвердил слова актера. Продолжение серии, вероятнее всего, станет большой игрой Kojima Productions.
- Overdose — это второй проект студии. Он может создаваться в партнерстве с Xbox, о котором объявили в рамках летней игровой презентации Microsoft.