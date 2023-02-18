В ролике разработчики подробно рассказали об опциях, которые пользователи получат в битвах.

Издание IGN опубликовало новую геймплейную демонстрацию Star Wars Jedi: Survivor — экшена во вселенной "Звездных войн" от Respawn Entertainment и Electronic Arts. Ролик длительностью 8 минут посвятили сражениям и боевым стойкам.

В сиквеле главный герой Кэл Кестис изменился. Он стал опытным джедаем, но по-прежнему должен выживать и сражаться с превосходящими силами Империи. От этого принципа разработчики отталкивались при конструировании боевой системы с пятью стойками.

Одна из них заключается в применении парных световых мечей, которые можно объединить в двусторонний клинок. От формы оружия зависят доступные приемы. Например, если держать по мечу в каждой руке, то протагонист будет выполнять более агрессивные комбинации. А вот объединенный двойной клинок лучше подходит для битв с несколькими врагами одновременно.

Respawn хотела реализовать парные световые мечи еще в Star Wars Jedi: Fallen Order, но студии не хватило времени. Поэтому идея перекочевала в сиквел, где получила должное воплощение.

Остальные стойки тоже имеют свои особенности. В одной Кестис полагается на применение навыков Силы — отталкивания, бросков врагов или предметов и так далее. А в другой джедай применяет бластер, несмотря на отрицательное отношение к оружию в Ордене. Главный герой решил отбросить прежние традиции, ведь в борьбе с могущественным врагом приходится полагаться на любые средства.

Отдельные кадры геймплейной демонстрации позволяют увидеть разных врагов и акробатические трюки Кестиса. Кроме того, разработчики раскрыли важную деталь — в Star Wars Jedi: Survivor появится частичное расчленение людей. В первой части световой меч мог разрезать только дроидов и зверей.

Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

События второй части франшизы разворачиваются спустя пять лет после истории Fallen Order. Кэл Кестис превратился из падавана в полноценного джедая, который пытается выживать и противостоять Империи на краю Галактики.

Боевая система в игре отсылает к Sekiro: Shadows Die Twice. Есть разные типы ударов, комбинации и парирование, которое позволяет вывести врага из равновесия и совершить критическую атаку.

Мир в проекте построен по принципам метроидвании. Пользователи смогут возвращаться в уже посещенные места, чтобы с помощью новых навыков пробираться в ранее недоступные области.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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