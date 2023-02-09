В ролике демонстрируются сражения и путешествия по локациям.

Студия Respawn Entertainment и издательство Electronic Arts поделились 9-минутной геймплейной демонстрацией Star Wars Jedi: Survivor. В ролике, опубликованном на YouTube-канале IGN присутствуют сражения, исследование мира, акробатические приемы, поиск экипировки и прочее.

Видео начинается с демонстрации завораживающего пейзажа Кобо — планеты, на которой разворачиваются действия в геймплейном фрагменте. Главный герой Кэл Кестис использовал бинокль, нашел вдали большого зверя, отметил его местоположение на карте и отправился к цели. По пути джедай преодолевал разные препятствия с помощью прыжков, бега по стенам и других акробатических навыков.

Мир в Star Wars Jedi: Survivor, как и в Fallen Order, выполнен в формате обширных локаций с разными секретами. За исследование окружения игра вознаграждает экипировкой или всякими бонусами. Например, в ролике после необязательного сражения со зверями главный герой подобрал новую верхнюю одежду.

Битвы в демонстрации тоже показаны, причем довольно детально. В боях Кестис применял двойные клинки, которые объединял в один двусторонний световой меч, как у Дарта Мола. Главный герой умеет выполнять разные комбинации ударов, применяет силу для отталкивания противников и отражает выстрелы из бластеров. При этом враги дают достойный отпор. Они обладают всякими приемами, блокируют выпады и быстро контратакуют.

Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

События второй части франшизы разворачиваются спустя пять лет после истории Fallen Order. Кэл Кестис превратился из падавана в полноценного джедая, который пытается выживать и противостоять Империи на краю Галактики.

Боевая система в игре отсылает к Sekiro: Shadows Die Twice. Есть разные типы ударов, комбинации и парирование, которое позволяет вывести врага из равновесия и совершить критическую атаку.

Мир в проекте построен по принципам метроидвании. Пользователи смогут возвращаться в уже посещенные места, чтобы с помощью новых навыков пробираться в ранее недоступные области.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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