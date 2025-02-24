Ивент пройдёт 19 апреля.

Square Enix готовится отметить 15-летие серии NieR, устроив специальный праздничный стрим, который пройдет 19 апреля в 11:00 по киевскому времени. Во время трансляции компания расскажет о предстоящих ивентах, новом мерче и устроит мини-концерт.

Кроме того, в обсуждении примут участие ключевые разработчики игры, включая продюсера Ёсуке Сайто, композитора Кейити Окабэ и геймдиректора Ёко Таро. Пока Square Enix не намекает на анонсы новых проектов, но фанаты не теряют надежды, ремастер NieR Replicant был представлен именно на подобной трансляции к 10-летию серии.

На данный момент NieR: Automata продолжает оставаться главным хитом франшизы. В конце 2024 года продажи игры достигли 9 миллионов копий.

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Ранее мы раасказывали, что Sony совместно с Kojima Productions проведёт презентацию, посвящённую Death Stranding 2, которая пройдёт 10 марта в рамках фестиваля SXSW 2025.

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