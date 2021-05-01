Эмоциональный сюжет в пустом мире. Обзор ремастера NieR Replicant

NieR: Automata на релизе запомнилась привлекательной героиней в откровенном наряде и сногсшибательным сюжетом. А что сможет предложить ее приквел в обновленной обертке? Разбираемся в сегодняшнем обзоре наполовину ремастера и наполовину ремейка NieR Replicant.

Чтобы объяснить, какая игра скрывается под длинным названием NieR Replicant ver.1.22474487139..., нужно перенестись на десять лет назад. Именно тогда студия Cavia и издательство Square Enix выпустили первую NieR, причем сразу в двух версиях. В Gestalt, которая вышла на Xbox 360 и была ориентирована на западную аудиторию, главным героем сделали отца, пытающегося заботиться о своей дочери. А в японском варианте с подзаголовком Replicant протагонистом стал молодой парень, и спасал он, соответственно, сестру.

Оригинальная NieR в свое время получила прохладные отзывы, хоть и обзавелась преданными поклонниками. О серии забыли вплоть до 2017 года, когда на свет появилось продолжение в лице NieR: Automata. Эту игру приняли с гораздо большим энтузиазмом, а главная героиня проекта, андроид 2В, и вовсе стала любимым персонажем для многих пользователей. Именно тогда франшиза обрела второе дыхание, что подтолкнуло Square Enix к разработке переиздания первой части, которое, на радость многим фанатам, анонсировали в 2020 году на праздновании десятилетия NieR.

За основу обновленной версии была взята японская Replicant, а сам проект разработчики из студии Toylogic называли чем-то средним между ремастером и ремейком. Для первого изменений было слишком много, а для второго, наоборот — недостаточно. И вот NieR Replicant ver.1.22474487139... вышла и попала в редакцию УНИАН. Мы решили обозреть это творение и рассказать, что оно из себя представляет.

История длинною в жизнь

Проект рисует перед пользователями картину мрачного далекого будущего. В середине четвертого тысячелетия из-за болезней и загадочных существ, которых прозвали Тенями, популяция людей сильно сократилась. Остатки выживших сформировали общины разной величины и поселились в более или менее безопасных местах. Одна из деревень в горах стала домом для главного героя, имя которому присваивает игрок, и его сестры Йоны. Девочка страдает от неизвестной болезни, а протагонист старается всячески ей помочь. Он зарабатывает на жизнь и параллельно ищет сведения о напасти, поразившей тело Йоны.

И на этом, пожалуй, сюжетная завязка заканчивается. Дальнейший пересказ истории превратится в спойлеры, так что давайте посмотрим, в чем ценность повествования обновленной NieR Replicant. Его без лишних сомнений можно назвать главным достоинством проекта. На глобальном уровне он раскрывает странную вселенную игры: демонстрирует роль магии в ней, показывает народы, сформировавшиеся в постапокалиптическом мире, и делает акцент на людях, старающихся выживать в непростых условиях. Второй положительный аспект истории касается основной линии — сложных поисков лекарства для Йоны. У игры получается отлично показать, насколько сильно главный герой желает помочь сестре. Постепенно пользователи будут проникаться его энтузиазмом и тоже начнут переживать за судьбу маленькой девочки. Параллельно они познакомятся со многими другими своеобразными и запоминающимися персонажами. В них ощущаются уникальные личности со своими переживаниями, тайнами и мечтами. Один только Гримуар Вайс чего стоит – без его шуток и нарочито высокопарных высказываний NieR Replicant ver.1.22474487139... потеряла бы значительную долю очарования.

Кроме того, основная сюжетная линия умело манипулирует эмоциями пользователя. Она способна вызвать как неподдельную радость, так и всепоглощающую тоску, от которой на глаза реально наворачиваются слезы. Драматические моменты в NieR Replicant выполнены шикарно и ощущаются по-настоящему искренними. То же самое хочется сказать про конфликты между персонажами: за каждым из них наблюдаешь с волнением и большим интересом.

А про скрытые смыслы и философский подтекст в проекте можно разговаривать почти бесконечно. Пользователям покажут, насколько опасными бывают желания, представят сатиру на современное общество и продемонстрируют безграничную силу власти. И это лишь маленькая часть интересных тем, на которые NieR Replicant, старается поговорить с игроками. Впрочем, отрицательные стороны в сюжете тоже имеются. Где-то подача и логика повествования подводят, в другой раз поведение персонажей будет по-японски гипертрофированным, а местами целые квесты ощущаются лишними. Эти недочеты на словах кажутся весомыми, но на деле они растворяются среди общего великолепия сюжета.

Реальная жизнь и то веселее

Мир в NieR Replicant ver.1.22474487139... делится на локации двух типов: открытые пространства, где присутствует какая-никакая свобода, и линейные наборы коридоров. Сразу стоит сказать, что изучать доступную территорию нет особого смысла. В закоулках пользователи могут лишь встретиться с группой врагов, найти какой-то ресурс или расходуемый предмет. Пустота и почти полное отсутствие интерактивности — одна из главных проблем мира в обновленной NieR Replicant. За пределами поселений, где хотя бы ходят NPC, локации ощущаются безжизненными декорациями.

Описанная ситуация усугубляется реализацией второстепенных заданий. Все они сводятся к тому, что нужно убить несколько десятков врагов, найти конкретные предметы или доставить посылку. Где и какие именно ресурсы можно отыскать, никто не скажет — будь добр исследовать мир, нарезая десятки кругов по пустым локациям. А курьерские квесты с хрупким грузом, которые заставляют действовать максимально аккуратно, и вовсе выглядят какой-то насмешкой. Если же полностью отказаться от побочных миссий, то у игрока не хватит денег на покупку оружия, а без него не удастся открыть концовки C, D и Е. Последняя из них была добавлена в обновленной версии, и по пути к ней можно узнать свежую историю, посвященную одному из центральных персонажей. Пропускать такую часть контента точно не захочется, а значит — придется утонуть в однообразной рутине побочных миссий. Лично у меня этот гринд вызвал отвращение, которое подпортило общие впечатления от игры.

Над постановкой основных заданий потрудились гораздо сильнее. При их выполнении пользователь будет сталкиваться с любопытными пространственными головоломками и радоваться частым изменениям перспективы. Игра может внезапно превратиться в простенький двухмерный платформер или изометрический боевик. Такая трансформация формы освежает и подпитывает общий интерес к NieR Replicant. А если захочется отдохнуть между заданиями, то стоит обратить внимание на выращивание овощей или рыбалку. Правда, эти занятия реализованы максимально примитивно и надолго увлечь вряд ли смогут.

Вихрь клинков

Исследование мира, простенький платформинг и решение загадок совместно составляют лишь половину геймплея. Его основным элементом выступают динамичные сражения, которые своей структурой отсылают к слешерам. В боях главный герой способен выполнять атаки двух типов, которые складываются в серии из трех ударов. Их можно совмещать между собой, с прыжками и быстрым бегом, чтобы получались уникальные комбинации. Выпады первого типа ощущаются более молниеносными, но зато вторые прерывают вражеское нападение. Правда, это работает не со всеми противниками.

Еще одним атакующим инструментом главного героя выступают магические заклинания. Для них выделены две активные ячейки, но в целом разновидностей колдовских способностей больше. Например, можно запускать энергетическое копье, призывать собственного фантома и создавать защитный барьер. А для обороны игрок волен использовать кувырок и блок, который также позволяет совершить парирование, если поймать тайминг. Оно ошеломляет противника и создает момент для проведения серии ударов.

Протагонист получает опыт исключительно за сражения, а за выполнение заданий — только деньги. Постепенно у него будет повышаться уровень и основные характеристики: урон, броня, здоровье и мана. Кроме этого, усиливать своего персонажа можно двумя путями. Первый заключается в добыче более мощного оружия, а второй — в поиске специальных слов. Они выпадают из врагов и служат аналогом артефактов или талантов из похожих проектов. Пользователь должен в специальном меню выбрать умение или оружие, а затем присвоить им лучшие из найденных слов. Система работает просто, но игнорировать ее не стоит, так как во второй половине игры прибавки становятся более существенными.

В целом от боевой системы в NieR Replicant ver.1.22474487139... получаешь удовольствие. Сражения по большей части оказались динамичными и в меру напряженными. Это особенно ощущается в драках с боссами, которых в проекте предостаточно. Они всегда отличаются дополнительными условиями, за счет чего бои становятся еще более увлекательными.

А что же улучшили?

Почти все вышеупомянутые рассуждения касались игры в целом, поэтому давайте отдельно выделим, какие улучшения привнесла обновленная версия. В ней подтянули динамику битв до уровня NieR: Automata, добавили одного очень грустного босса и уже упомянутую историю с концовкой Е, улучшили графику и музыкальное сопровождение. Что касается визуальной составляющей, то проект действительно стал выглядеть лучше. Он не утратил своего меланхоличного тона стилистики, но визуально сильно похорошел — особенно по части текстур и освещения.

Вот бы еще технические проблемы с кадровой частотой и вертикальной синхронизацией на ПК не встречались. Загрузки между локациями быстрые, что тоже порадовало, хотя, возможно, это заслуга моего SSD. А музыка в игре попросту изумляет: мелодии получились очень чувственными и отлично подчеркивают значимость сюжетных моментов. Жаль только что боевые треки запоминаются куда слабее.

Итоги

Переосмысление оригинальной NieR в лице NieR Replicant ver.1.22474487139... получилось хорошим, хотя игре не помешал бы полноценный ремейк с пересобранным сюжетом, заданиями и разными мелкими улучшениями по типу быстрых перемещений и так далее. В текущем виде я рекомендую проект всем любителям добротных боев и драматических сюжетов, бьющих в самое сердце. Но! Перед покупкой нужно учитывать наличие гринда и отсутствие локализации. Текста в проекте много, поэтому хорошее знание английского пригодится.

Оценка УНИАН: 8

Назар Степорук

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