Игра выполнена в стимпанк-стилистике.

Одним из главных анонсов на Xbox Games Showcase стала Clockwork Revolution. Это ролевая игра о путешествиях во времени от inXile Entertainment.

На презентации зрителям показали интригующий трейлер со сражениями и дивным стимпанковым миром. А в блоге Xbox Wire разработчики подробно рассказали о проекте. Действие Clockwork Revolution разворачивается в процветающем викторианском городе Авалоне. Этот прекрасный мегаполис скрывает одну ужасную тайну. Правительница леди Айронвуд с помощью устройства для путешествий во времени изменила прошлое города. Она заставила рабочий класс без устали трудиться на фабриках и в трущобах. Благодаря этому женщина получила огромное состояние.

Протагонист узнал план Айронвуд и решил помешать ей с помощью устройства под названием хронометр. Пользователям в роли центрального персонажа предстоит возвращаться в прошлое и противостоять предводительнице. А после возвращения в реальность игроки увидят последствия своих действий.

Другие детали Clockwork Revolution

Как заявили разработчики, в игре реализована глубокая повествовательная система. Выбор в прошлом повлияет на людей в Авалоне и сам город, причем часто неожиданным образом.

Геймплей выполнен в режиме от первого лица и включает перестрелки с применением разного оружия.

Можно выбирать пол и внешность главного героя, будет полноценный редактор.

Разработкой руководят директор игры Чед Мур и главный дизайнер Джейсон Андерсон, которые стоят за созданием легендарной Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura.

Clockwork Revolution выйдет на ПК и Xbox Series, а также с первого дня появится в Game Pass.

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