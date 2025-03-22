Антиутопические порядки Арстоцки "уже на носу", считает Лукас Поуп.

Создатель Papers, Please Лукас Поуп, признался, что никогда не ожидал, что его игра о жестокости миграционной политики будет сохранять свою актуальность спустя больше десяти лет после релиза.

В интервью на конференции GDC 2025 Поуп рассказал, что, когда работал над игрой, думал, что с течением времени тема миграции и её политическая сторона станут менее важными: "Когда я создавал Papers, Please, мне казалось, что эта тема будет терять актуальность. Я думал, что проблемы будут решаться, и всё станет лучше".

Однако реальность оказалась другой. Вопреки надеждам, проблема только усугублялась, и это болезненно отражается в игре, которая продолжает привлекать внимание.

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Поуп отметил, что ему жаль, что его игра стала настолько пророческой: "Ты хочешь, чтобы твоя работа была значимой, но я бы предпочёл, чтобы она не была так актуальна".

Ранее на GDC 2025 разработчики Palworld рассказали, что не понимают, почему игра стала популярной. "Если бы мы знали - сделали бы это ещё раз", - шутит один из работников Pocketpair.

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