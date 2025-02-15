Разумеется, пока что нейросети не могут полностью заменить людей, но разработчики уже должны учиться работать с ним, считает Юсеф Фарес.

Создатель It Takes Two и Split Fiction Юсеф Фарес, считает, что игровой индустрии пора научиться сосуществовать с искусственным интеллектом.

В интервью VGC он отметил, что хотя искусственный интеллект ещё не способен создавать игры лучше людей, его развитие неизбежно, и студии должны адаптироваться:

"Я понимаю, что люди могут потерять работу, но так бывает с любой новой технологией <...> Я верю, что влияние ИИ на мир в будущем будет больше, чем у интернета".

При этом использование ИИ в реальной разработке игр - вопрос далёкого будущего: "По крайней мере, у нас в студии он пока не применяется", - прояснил Фарес. Ранее глава Nvidia Дженсен Хуанг рассказывал, что нейросети никогда не смогут полностью рендерить игры.

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Любопытно, что новой игре геймдизайнера Split Fiction, по сути, затрагивается тема искусственного интеллекта. В ней два писателя попадают в ловушку внутри собственного вымышленного мира, куда их затянула технологическая корпорация, использующая их идеи. Однако Фарес уверяет, что игра не является аллегорией на ИИ, а задумывалась просто как увлекательное приключение.

Ранее Юсеф Фарес заявлял, что EA никогда не заставит его сделать игру-сервис. По мнению геймдизайнера, игры - это искусство, и корпорациям нужно научиться искать баланс между творчеством и бизнесом.

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