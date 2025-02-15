Создатель It Takes Two и Split Fiction Юсеф Фарес, считает, что игровой индустрии пора научиться сосуществовать с искусственным интеллектом.
В интервью VGC он отметил, что хотя искусственный интеллект ещё не способен создавать игры лучше людей, его развитие неизбежно, и студии должны адаптироваться:
"Я понимаю, что люди могут потерять работу, но так бывает с любой новой технологией <...> Я верю, что влияние ИИ на мир в будущем будет больше, чем у интернета".
При этом использование ИИ в реальной разработке игр - вопрос далёкого будущего: "По крайней мере, у нас в студии он пока не применяется", - прояснил Фарес. Ранее глава Nvidia Дженсен Хуанг рассказывал, что нейросети никогда не смогут полностью рендерить игры.
Любопытно, что новой игре геймдизайнера Split Fiction, по сути, затрагивается тема искусственного интеллекта. В ней два писателя попадают в ловушку внутри собственного вымышленного мира, куда их затянула технологическая корпорация, использующая их идеи. Однако Фарес уверяет, что игра не является аллегорией на ИИ, а задумывалась просто как увлекательное приключение.
Ранее Юсеф Фарес заявлял, что EA никогда не заставит его сделать игру-сервис. По мнению геймдизайнера, игры - это искусство, и корпорациям нужно научиться искать баланс между творчеством и бизнесом.